Éducation Comment gérer des enfants toxiques Le psychologue Philip D. Jaffé dresse le portrait de ces rejetons ingérables. Et de leurs parents dépassés.

CONFIANCE. Philip D. Jaffé donne encore dans son livre une série de conseils destinés aux adultes désemparés. «Une des vertus immuables de la race humaine, c’est que les parents ont, sans le savoir, des compétences qui permettent de devenir de bons parents, sinon nous n’aurions jamais survécu. C’est du darwinisme de base.» TEMPS. «La grande règle, c’est de donner du temps à nos enfants. Même si c’est devenu très difficile à notre époque, il faut organiser des moments privilégiés, sans écran. Pourquoi ne pas passer une demi-heure à lire des histoires ou à se promener, pour avoir des interactions fortes avec eux», suggère le psychologue. MODÈLES. Le bon sens nous le rappelle: les enfants sont des éponges. Du coup, «les meilleures chances qu’on puisse leur donner, c’est de servir de modèles. Après, les enfants vont adapter ces influences à leur propre sauce. Si ces modèles ne sont pas proposés, les enfants manqueront de certains outils importants.» PAROLES. Quand on félicite ses enfants (ce qui est conseillé), il «faut leur dire pourquoi. Les félicitations gratuites ne servent à rien. Et puis, l’estime de soi, ça s’acquiert aussi quand les enfants entendent que ce n’était pas terrible et qu’ils auraient pu faire mieux. À condition qu’on leur explique comment et pourquoi.» OBJECTIF. Comme les athlètes de haut niveau, «les parents doivent se projeter dans une réalisation future pour supporter les efforts importants qu’ils font au quotidien». Leur objectif pourrait être, suggère Philip D. Jaffé, «d’amener les enfants à l’âge de raison, avec le moins de dégâts pour l’ensemble de la famille».

C’est «l’un des derniers tabous de la société contemporaine», assure Philip D. Jaffé, qui consacre un livre à «L’enfant toxique». Le psychologue y dresse une galerie inquiétante des nouveaux dictateurs en herbe «qui sont passés, en trois générations, du statut de vassal à celui de roi». On y croise le tyran, la diva, le caïd, le haut potentiel, le lunatique et le psychopathe, mais encore des cas plus inattendus comme ces histoires d’adoptions ou de handicaps qui tournent au drame.

Le qualificatif de «toxique», clairement polémique, a été choisi parce qu’il désigne «toute substance qui va produire un effet nocif sur l’organisme». Philip D. Jaffé parle donc d’enfant toxique quand celui-ci présente «des comportements ou pathologies diversement sévères, qui vont petit à petit annihiler la résistance des parents et impacter la famille». Dans les cas les plus graves, «certains parents ont développé des problèmes cardiaques. D’autres ont sombré dans une dépression profonde. Et des couples se sont séparés ou se sont isolés de leurs amis et du reste de la famille», assure le psychologue. Ce phénomène est loin d’être anecdotique, puisque Philip D. Jaffé évalue «à la louche» le pourcentage des enfants qui mettent leur entourage sous haute pression «à 10-15% de la population enfantine». Il s’explique.

Le Matin Dimanche: Vous avez des enfants?

PDJ: J’en ai deux, qui ne nous ont pas donné assez de fil à retordre pour que j’en fasse un chapitre du livre. Mais, quand je parle d’enfant toxique, c’est aussi mon histoire. Rétrospectivement, je comprends pourquoi mes parents avaient les cheveux blancs assez tôt. J’ai vraiment été un enfant difficile à tous les âges. Cette intensité de dysfonctionnement jusqu’à l’âge adulte, je l’ai connue, comme j’ai testé la capacité de la cellule familiale à rester constante sous tension.

Quand on n’a pas eu d’enfant, c’est difficile d’imaginer ce qui attend les parents…

C’est vrai que la réalité parentale est assez éloignée du cliché en forme de bébé rose, un rien joufflu et qui gazouille le plus souvent. Un nourrisson confronté à des problèmes physiques peut se montrer très grincheux. À ces désordres ponctuels, il faut ajouter des phases de développement qui vont également troubler la famille. À 2-3 ans, l’enfant oppose un non systématique à toutes les sollicitations. Et il arrive que ce passage devienne obsessionnel, par exemple quand un garçon refuse de changer de chaussettes, et qu’il pousse sa mère à les laver tous les soirs pour ne pas avoir d’ennuis. Le jour où il a fallu jeter les chaussettes, la maman a demandé de l’aide à un thérapeute.

C’est un exemple réel?

Oui. Ce cas montre comment une relation peut devenir toxique. Ce n’est pas déclenché par un épisode très violent et isolé, mais c’est plutôt un événement qui s’étire dans la durée et se distille insidieusement. En général, face aux premiers dysfonctionnements, les parents tentent d’abord d’endiguer eux-mêmes le trouble, parce qu’ils ont un grand seuil de tolérance.

Ils hésitent aussi à demander de l’aide parce qu’ils ont peur d’avoir l’air nuls…

Quand on est confronté à quelque chose qu’on n’arrive pas à corriger instantanément et avec facilité, on se sent vite nul. À tort, parce que, quoi qu’on en dise, la prise en charge d’un enfant, ce n’est pas l’affaire d’un jour. C’est une construction brique par brique, avec des pans qui s’effondrent et qu’on colmate, qu’on reconstruit… Bref, c’est un effort dans la durée, qui ne correspond pas du tout au monde du zapping et de la recette facile dans lequel on vit.

Et pourtant, on devrait se faire confiance…

Les pédiatres le répètent inlassablement aux parents, qui vont quand même chercher des appuis, parfois surprenants. Notamment parce que l’on a moins d’enfants. Quand on en avait dix, il y avait celui qui dormait un peu moins bien, celui qui était turbulent et celui qui mangeait de manière sélective. Maintenant qu’on n’en a plus qu’un seul, il est scruté comme jamais, et les attentes sont d’autant plus grandes. On devient insécures, avec moins de temps à leur consacrer; bref, nous sommes entrés dans une phase sociétale compliquée du point de vue de la parentalité.

La bonne nouvelle, c’est que ces situations s’arrangent, parfois, à la fin…

Oui. Même certains cas lourds que j’évoque dans le livre ont fini par trouver leur voie. Il y a des enfants toxiques pour qui ça s’arrange.

LA GALERIE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS TOXIQUES

1) Ce BABI hyper-exigeant donne le blues aux parents.

Écrit en majuscules, BABI est un acronyme qui signifie «bébé aux besoins intenses». Les BABI représentent environ 10% de la jeune population. Ce nourrisson insatiable est coutumier des réactions excessives: il est hypersensible, hypertonique et hyperexigeant. Il se caractérise encore par son impatience et par ses pleurs. Il ne geint pas, il hurle pour bien faire comprendre l’urgence qu’il y a à répondre à ses appels.

Car le BABI est un petit malin qui apprend très vite à décrypter les réactions de ses parents, et qui module la puissance et la fréquence de ses cris pour obtenir satisfaction. Le BABI est encore très actif, très curieux, et il veut rester constamment dans les bras de ses parents. Son endormissement est compliqué, et, quand c’est fait, il ne sommeille jamais longtemps. Enfin, le BABI est imprévisible. Ce qui le comble un jour peut n’avoir aucun succès le lendemain. Lui donner des repas ou le coucher à heure fixe ne résoudra pas le problème. La bonne nouvelle, c’est qu’il lui arrive de s’apaiser, par exemple quand il peut enfin tenir son biberon tout seul.

2) Le garçon roi et la fille diva sont toujours en colère

Le garçon roi et la fille diva s’accordent sur l’objectif à atteindre: ils veulent réussir à se propulser au centre de la cellule familiale. Pour cristalliser l’attention et faire abdiquer les parents, ces enfants multiplient les crises de colère, sont en constante opposition, se plaignent qu’ils s’ennuient, sont volontiers impolis avec les adultes et tentent de contrôler la vie de leurs parents. Bercés dans leur enfance par des messages qui flattent sans cesse leur ego, les enfants rois ont développé une estime de soi indéboulonnable. Quand ils sont contrariés, ils se révèlent capables de négocier une parade à leur seul avantage.

Le comportement des filles divas n’est pas fondamentalement différent de celui des garçons rois, à quelques nuances près. La fille diva est plus exigeante, et elle recherche des éloges en continu. Provocatrice de choc et bonne psychologue, elle sème volontiers la zizanie entre les parents, en naviguant de l’un à l’autre pour obtenir ce qu’elle veut. Attention: l’enfant roi ou la fille diva peuvent se transformer en adolescents rois/divas.

3) Le lunatique et le psychopathe cachent leur jeu

À la différence des deux enfants précédents, le lunatique est plus calme, même s’il est capable de sautes d’humeur. Mais cet enfant presque modèle cache bien son jeu. S’il joue volontiers tout seul, c’est parce qu’il est peu réceptif aux sollicitations des autres. Égoïste, il ne témoigne jamais d’affection à ses proches. Il peut être réceptif à la récompense, mais pas à la punition. À l’adolescence, il se revendique comme supérieur aux autres. Ces lunatiques présentent des déficits d’empathie, et semblent inaptes à éprouver la moindre émotion. Ils s’intéressent en revanche à toutes les formes de violence. Ils sont capables de pensées et de comportements extrêmes pour de si jeunes sujets. Il leur arrive d’être méchants et de frapper leurs camarades.

Très tôt, l’enfant lunatique peut aussi se révéler manipulateur. Il affectionne particulièrement deux conséquences simultanées de ses actes: faire pleurer son petit frère et affoler sa mère. Au bout du spectre, on peut parler d’enfant psychopathe, même si ce terme ne devrait théoriquement s’appliquer qu’à des adultes, estime Philip D. Jaffé.

4) Le caïd en herbe carbure à l'adrénaline

Il a parfois 5 ans à peine. C’est souvent un garçon, plutôt robuste, qui cherche sans cesse les limites. Il va prouver, très tôt, qu’il est prêt à prendre des risques inconsidérés. Cet enfant avide de sensations fortes carbure à l’adrénaline. Il en veut pour lui-même, pour ses camarades, qu’il va aussi pousser en situation extrême, et enfin pour ses parents, qu’il cherche à angoisser.

Si l’enfant caïd déploie ses talents à la maison, c’est à l’école qu’il donne toute l’ampleur de son potentiel. Très vite étiqueté «dur à cuire», il met ses petits camarades sous sa coupe et n’hésite pas à frapper celui qui ne prête pas allégeance.

Ce profil du caïd inclut le cas de l’enfant bully, une variante brutale du premier qui est aussi capable de harcèlement et qui provoque sans cesse ses pairs pour leur montrer qui est le chef. Certains d’entre eux ont été victimes de grands frères ou de camarades caïds, et ils ont adopté un comportement identique pour se protéger. Philip D. Jaffé évalue l’importance de ce groupe d’enfants toxiques à environ 5% de la population infantile.

5) L'enfant tyran fomente son coup d'État

Dans le spectre de la toxicité infantile, Philip D. Jaffé place l’enfant tyran entre l’enfant roi et l’enfant très violent. Alors que l’enfant roi est devenu l’égal du parent, en profitant de l’idéologie post-68 pour émerger, parce qu’elle professait qu’«il est interdit d’interdire», l’enfant tyran n’est pas passif: il prend délibérément le pouvoir à la maison. Et, après ce coup d’État, les parents n’ont plus qu’à s’exécuter.

C’est, par exemple, le cas du petit garçon qui refuse de s’asseoir à la table familiale. Il va notamment négocier les conditions de son arrivée, et cette première victoire sur l’adulte l’encourage à réitérer l’expérience dans d’autres circonstances, et, peu à peu, il réussit à dicter sa loi dans tous les actes du quotidien. L’enfant tyran n’est jamais dans la négociation des règles, il impose et, au fil du temps, gagne du terrain. Dès qu’il en a la capacité physique, il se montre agressif, ce qui le rapproche de l’enfant cogneur.

Cet enfant tyran est souvent un enfant unique et solitaire. Il profite d’un terreau favorable pour s’imposer, et il grandit fréquemment dans une famille où le père est absent.

6) L'enfant HP, hyperdoué et hypermaladroit

On l’appelle enfant surdoué, prodige ou plus simplement HP, pour haut potentiel. Il se caractérise notamment par son quotient intellectuel élevé, de 130 ou plus. Il est doté d’une excellente mémoire et comprend rapidement de très nombreux sujets. Mais il est aussi hypersensible et se révèle incapable de gérer l’échec. La moindre erreur, même anodine, le met en colère.

Cet enfant HP est fréquemment en décrochage scolaire et fait, plus que la moyenne, l’objet de harcèlement. L’enfant HP présente une dissociation entre son QI et son QE, son quotient émotionnel. Il est souvent maladroit sur le plan moteur, avec des aptitudes sportives moindres. Mais il a le sens de l’humour, et il aime provoquer.

Pourquoi peut-il apparaître toxique? Parce qu’il requiert un accompagnement adapté à sa très grande vitesse d’apprentissage et qu’il nécessite une énergie parentale proche du sacrifice, explique Philip D. Jaffé. Et puis, il en va de l’enfant HP comme de l’enfant autiste: ses parents ou ses éducateurs doivent lui construire un environnement adapté à ses particularités. (Le Matin)