Espace Conquête spatiale, le nouvel eldorado Tourisme, exploitation minière, colonisation… L’aventure spatiale revient sur le devant de la scène avec des projets plus ou moins fous, initiés tant par des agences étatiques que par des entreprises privées.

L’exploration spatiale a trouvé un nouveau souffle. Depuis quelques années, les agences spatiales ne sont plus seules à avoir les yeux rivés vers les étoiles. Avec leurs poches pleines de milliards et une audace un peu folle, une poignée de grands patrons de la Silicon Valley, à l’image d’Elon Musk et de Jeff Bezos, respectivement grands manitous de Tesla et d’Amazon, ont investi un nouveau terrain de jeu aux contours vertigineux: l’espace.

La découverte de nouveaux mondes a toujours nourri l’imagination des hommes, rappelle Marcello Coradini, président du comité scientifique de l’Agence française de la recherche et ancien directeur de programmes spatiaux de l’Agence spatiale européenne, qui publie «Conquête spatiale, eldorado du 21e siècle et nouveau Far West». Pour lui, les êtres humains restent mus par une puissante fascination pour l’inconnu: «Depuis que nous avons quitté l’Afrique pour partir à la découverte du monde, notre soif de voyage et de découverte est restée intacte.» Aujourd’hui, les technologies progressent et laissent entrevoir, pour demain déjà, de nouveaux horizons, très loin de la gravité terrestre. Les regards se tournent désormais vers les astéroïdes, Vénus et, bien sûr, Mars, dont on parle tant… Un véritable marché spatial s’est ouvert et se révélera peut-être capable, un jour, de s’autofinancer. Car le challenge n’exclut pas le profit. Le tourisme spatial pourrait en effet rapporter de l’argent, tout comme l’exploitation du sous-sol des astres de notre système solaire, qui semble abriter des minerais précieux et ces fameuses terres rares tant prisées par les fabricants de produits de haute technologie.

Mais conquérir l’espace, c’est aussi, pour certains, le seul moyen de sauver l’espèce humaine. Une option défendue notamment par le célèbre astrophysicien Stephen Hawking, décédé en mars dernier. Face à la probabilité de désastres à venir (changement climatique, virus génétiquement modifiés, guerre nucléaire), l’auteur d’«Un brève histoire du temps» était convaincu que l’homme devrait, d’ici à une centaine d’années, commencer à émigrer vers d’autres planètes. Alors, la nouvelle aventure spatiale changera-t-elle l’avenir de l’humanité? Elle soulève, en tout cas, d’innombrables questions, comme le rappelle le philosophe et historien des sciences Jacques Arnould, dans son livre «Oublier la Terre? La conquête spatiale 2.0». Qui devrait tirer profit de l’exploitation des ressources spatiales? Qui pourra prétendre détenir le droit d’exploiter ces ressources? Jusqu’où accepter de prendre des risques pour conquérir l’espace?

LA COLONISATION

Dans les nuages de Vénus

Elle est un peu plus proche de la Terre que Mars (42,5 millions de kilomètres nous séparent, au minimum). La fascination qu’exerce Vénus ne date pas d’hier. En 1961, les Soviétiques sont les premiers à envoyer une sonde (Venera 1) dans sa direction. Un échec. Les températures infernales (plus de 460 degrés Celsius) et la très forte pression atmosphérique en surface ont donné beaucoup de fil à retordre aux missions visant cette planète, soumise à un puissant effet de serre et où la moindre goutte d’eau est vouée à s’évaporer. Entre 1989 et 2005, Vénus n’a plus vraiment les faveurs des agences spatiales. Puis l’intérêt renaît. Il y a trois ans, la NASA présentait même un projet ambitieux de mission habitée, baptisé HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept). L’idée n’est pas de s’installer sur la surface de la planète, mais au niveau de sa couverture nuageuse, dans des ballons dirigeables gonflés à l’hélium. À 50 kilomètres d’altitude, la pression atmosphérique, la gravité et la protection aux radiations seraient similaires à ce que l’on rencontre à la surface de la Terre. Après une mission exploratoire, la NASA envisage l’installation d’une cité flottante autosuffisante.

Un second pas sur la Lune

Un demi-siècle après que l’homme y a posé un pied, la lune réapparaît dans le viseur des nouveaux conquérants de l’espace. Les ressources de son sous-sol attisent les convoitises. Elle abriterait notamment de l’hélium 3, carburant de futures centrales nucléaires à fusion, présentées comme propres. Pour la NASA, l’orbite lunaire pourrait accueillir un «spatioport», servant d’escale lors de missions vers Mars. L’absence d’atmosphère à sa surface réduit le risque de dispersion d’agents pathogènes et en fait un lieu où les astronautes de retour de Mars seraient mis en quarantaine. L’Agence spatiale européenne a dans ses tiroirs un projet d’implantation permanente, appelé Moon Village (ci-dessous).

Pas seul sur Mars

On n’arrête pas d’en parler. À quand une mission humaine vers Mars? En février, le patron de Tesla et de la société aérospatiale Space X, Elon Musk, affichait ses ambitions par le biais d’un énorme coup de pub. Il faisait alors décoller sa Falcon Heavy, la plus puissante des fusées de lancement actuelle, pour un vol d’essai avec, à son bord, un roadster Tesla rouge propulsé en direction de l’orbite de Mars. Le richissime homme d’affaires promet un vol habité vers la planète rouge d’ici à quinze ans. Avec Space X, il planche sur un lanceur de fusée ultrapuissant, le BFR, indispensable pour que ce voyage soit réalisable. De son côté la NASA, qui travaille aussi sur un super lanceur, ne prévoit pas d’envoyer des astronautes en direction de Mars avant 2050. Prochaines étapes: la création d’un avant-poste lunaire et le développement de moyens propres à réduire les effets néfastes d’un tel voyage sur le corps humain. Car il faut tenir compte du risque d’irradiation durant le trajet et sur place, mais aussi de nombreux autres problèmes, comme le manque d’oxygène à la surface de Mars, les écarts énormes de températures, l’aridité extrême, la solitude, la faible gravité qui altère le fonctionnement du corps. Autant de défis que pensent pouvoir relever les tenants du projet Mars One, une initiative privée qui voudrait envoyer des pionniers sur la planète rouge afin d’y fonder une colonie humaine. D’abord annoncé pour 2022, le départ du premier équipage de quatre personnes a été reporté à 2032.

LE TOURISME

Un hôtel spatial

Une chambre en orbite, avec vue sur la Terre, pour touristes fortunés et aventureux, c’est le projet un peu fou du richissime homme d’affaires américain, propriétaire de chaînes d’hôtels, Robert Bigelow. Après avoir fait fortune dans l’immobilier, il crée l’entreprise Bigelow Aerospace et développe des modules spatiaux gonflables. Ces ballons futuristes pourraient, à terme, composer une véritable station orbitale. Depuis mai 2016, un de ses modules expérimentaux, le BEAM (pour Bigelow Expandable Activity Module ), développé en partenariat avec la NASA, est arrimé à la Station spatiale internationale. Déployé, puis rempli d’air respirable, ce compartiment supplémentaire de 16 mètres cubes est d’abord resté fermé aux astronautes de l’ISS pour tester sa résistance. Il est désormais utilisé pour stocker du matériel et son accès reste limité. Bigelow Aerospace a l’occasion de recueillir un maximum de données sur l’intégrité, la stabilité thermique et la résistance de cette structure gonflable aux débris spatiaux et aux rayonnements solaires, avant la prochaine étape: la mise en orbite autour de la lune d’un module habité (photo ci-dessus), à l’horizon 2021. Le B330 sera fabriqué à partir d’un polyester cinq fois plus résistant que l’acier et dix fois plus que l’aluminium.

Vols suborbitaux

Leurs projets visent des amateurs de sensations fortes au porte-monnaie bien rempli. Plusieurs acteurs aimeraient développer des vols touristiques suborbitaux. Parmi eux, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, avec sa fusée-capsule Blue Origin. Un premier test grandeur nature a été réalisé avec succès en décembre. Le concept? Emmener des passagers à 100 kilomètres d’altitude, à la limite de l’atmosphère terrestre, dans une capsule dotée de fauteuils et de grandes fenêtres (photo ci-dessus). Celle-ci est propulsée à la verticale par la fusée, avant de s’en séparer et de suivre une courbe parabolique jusqu’à redescendre vers le sol, freinée par un parachute. De son côté, la société espagnole Zero 2 Infinity table sur des vols touristiques un peu plus bas, dans la stratosphère. La capsule pressurisée Bloon (photo ci-dessous), peut accueillir quatre passagers et deux pilotes. Elle sera soulevée par un ballon gonflable jusqu’à une altitude de 36 kilomètres. L’excursion devrait durer quatre heures, dont deux passées à flotter au-dessus de la Terre, avant que la capsule n’entame sa descente, retenue par un parachute.

Le groupe Virgin, du milliardaire Richard Branson, planche, pour sa part, sur un avion suborbital dont l’ambition est également de faire voyager des touristes à la lisière de l’espace. L’échec dramatique du Space Ship 2, qui s’était écrasé en 2014 dans le désert du Mojave, en Californie, causant la mort de l’un des deux pilotes, a provisoirement donné un coup d’arrêt au projet Virgin Galactic. En 2016, cependant, les vols d’essai ont repris avec une nouvelle version du Space Ship 2, baptisée Unity (photo ci-dessous). Ce dernier, d’abord transporté par un avion porteur jusqu’à une quinzaine de kilomètres d’altitude, s’en sépare et allume un moteur-fusée pour grimper plus haut. Lors d’un test réalisé ce printemps, l’avion a atteint 25 kilomètres d’altitude en 30 secondes. Il lui en faudrait 90 pour monter jusqu’à 100 km. La compagnie prévoit de lancer ses premiers vols touristiques dans les prochains mois. Pour la modique somme de 200 000 dollars la place. Près de 700 réservations auraient déjà été enregistrées.

L'EXPLOITATION MINIÈRE

Richesse des astéroïdes

De l’or, du platine, du cobalt… les astres rocheux que sont les astéroïdes renferment toutes sortes de métaux précieux et les fameuses terres rares qui entrent dans la fabrication de nombreux produits technologiques. De quoi attiser les convoitises. Prenez l’astéroïde Bennu (ci-dessous). Il devrait bientôt recevoir la visite de la sonde Osiris Rex, lancée en 2016 par la NASA. Sa mission? En prélever un échantillon lors d’un contact de quelques secondes (image d’artiste, en haut). L’opération doit permettre de mieux comprendre le processus de formation du système solaire, mais elle servira aussi de test grandeur nature pour tous ceux qui s’intéressent à l’extraction minière dans l’espace.

Car la voie est ouverte depuis que Barack Obama, en 2015, a signé le Space Resource Exploration and Utilization Act, qui accorde aux citoyens américains le droit d’exploiter, à des fins commerciales, des ressources spatiales. L’année suivante, le Luxembourg annonçait avoir pris une série de dispositions destinées à attirer dans son pays des entreprises spécialisées dans l’exploitation des richesses minières spatiales, parmi lesquelles l’adoption d’un cadre légal leur garantissant un droit sur les ressources qu’elles parviendraient à extraire. Le Grand-Duché a, par ailleurs, investi dans la société Planetary Resources qui projette de lancer la première mission commerciale de prospection d’ici à 2021.

Pour exploiter un astéroïde, deux options sont envisagées: le rejoindre à l’aide d’une sonde pour qu’elle y réalise un forage ou alors remorquer un (petit) astre rocheux afin de le placer en orbite autour de la Lune et l’exploiter depuis la Terre. La Lune (ci-dessus à dr.), elle-même, attise les appétits. La valeur des ressources de son sous-sol pourrait se chiffrer en milliards de dollars. À côté du platine et de terres rares, certains espèrent y trouver de l’hélium 3, qui pourrait servir de carburant à de futures centrales nucléaires à fusion, présentées comme propres.

(Le Matin)