Il était une fois les dinos Dinosaures et cinéma, la saga sans fin De l’artisanal «Monde perdu» en 1925 au numérique «Jurassic World - Fallen Kingdom» qui sort cette semaine, les créatures préhistoriques ont évolué sans perdre de leur pouvoir de fascination.

«Jurassic Park»: Après avoir cloné des dinosaures, un milliardaire ouvre un parc d’attractions. En 1993, Steven Spielberg adapte Michael Crichton. Le film coûte 63 millions de dollars et en rapporte plus d’un milliard. «Le monde perdu»: Toujours signée Spielberg, cette suite au budget de 73 millions de dollars rapportera 760 millions en 1997. «Jurassic Park III»: Encore plus cher (93 millions de dollars) ce volet réalisé par Joe Johnston en 2001 n’engrange «que» 368 millions. «Jurassic World»: En 2015, Colin Trevorrow ressuscite la franchise. 150 millions de dollars de budget, 1,6 milliard de recettes! «Jurassic World - Fallen Kingdom»: Objectif de ce film signé Juan Antonio Bayona: pulvériser les précédents records.

Diable! Les créatures les plus imposantes ayant jamais vécu sur terre sont de retour dans les salles obscures. On parle bien sûr des brachiosaures, tyrannosaures, vélociraptors et autres dinosaures. Tout le monde l’aura compris: cette année, pour la cinquième fois, le monde fascinant de «Jurassic Park» ouvre ses portes au grand public.

«Jurassic World - Fallen Kingdom» se présente comme la suite directe de «Jurassic World», blockbuster réalisé par Colin Trevorrow en 2015. Lequel, toujours au scénario, laisse la casquette de réalisateur au prodige espagnol Juan Antonio Bayona («L’orphelinat», «Quelques minutes après minuit»). Cette fois, c’est le réveil d’un volcan sur Isla Nublar qui va faire sortir de leurs retraites le dompteur Owen Grady (Chris Pratt) et l’irrésistible scientifique Claire Dearing (Bryce Dallas Howard). Leur mission: sauver les dinos laissés en liberté suite à la fermeture définitive du parc. Mais les projets douteux d’un milliardaire retors vont compliquer leur tâche…

Sauf un séisme improbable, cette nouvelle partie de chasse devrait s’achever par une apothéose au sommet du box-office mondial. Parce que la saga «Jurassic Park» est spectaculaire, divertissante. Parce qu’elle offre aussi une vue imprenable sur les dinosaures, animaux disparus depuis environ 66 millions d’années qui continuent d’exercer sur les foules un incomparable pouvoir d’attraction. Un pouvoir d’attraction aussi vieux que le septième art lui-même.

Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) vont devoir remiser leurs tenues de soirée pour passer à l’action brutale. Crédit Photo: Universal Studios

En effet, les spectateurs ont découvert le plaisir de frissonner à la vision de ces créatures préhistoriques dès 1925, dans «Le monde perdu», adaptation par Harry O. Hoyt du fameux livre d’Arthur Conan Doyle. À la manœuvre, Willis O’Brien (1886-1962), un pionnier des effets spéciaux réputé pour être l’inventeur de l’animation en volume (stop motion). Cette technique, proche de celle du dessin animé, permet de filmer image par image des objets qui, lors de la restitution finale, donnent l’illusion d’être en mouvement. Lorsqu’on les regarde aujourd’hui, les dinosaures de Willis O’Brien prêtent à sourire. Pourtant, à l’époque, son travail avait relevé du prodige: 50 modèles réduits de dinosaures constitués d’une armature d’acier, recouverts d’éponge et de peau en caoutchouc dont l’animation avait demandé quatorze mois d’efforts! Grâce à ses trouvailles, Willis O’Brien a régné en maître dans le registre des créatures animées – c’est à lui qu’on doit les monstres du «King Kong» réalisé en 1933 par Merian Caldwell Cooper et Ernest Beaumont. Avant de céder la place à son disciple le plus doué: Ray Harryhausen (1920-2013). De nos jours encore, celui-ci est l’objet d’un culte de la part des amateurs de cinéma fantastique. Adepte lui aussi de l’animation en volume, il est entré dans la cour des grands en supervisant, en 1953, les effets spéciaux du «Monstre des temps perdus» d’Eugène Lourié, chronique des méfaits new-yorkais d’un dinosaure réveillé par des essais nucléaires.

En plus d’avoir envoûté les foules, le film a inspiré les créateurs japonais et, notamment, le grand Ishirô Honda, auteur des «Godzilla» et autre «Rodan», créatures préhistoriques en bisbille avec le monde moderne. Dans les nombreux longs-métrages mettant en scène des monstres du même genre réalisés entre les années 50 et 80, le travail d’Harryhausen a été copié avec plus ou moins de soin et de bonheur. Notamment par des artisans qui n’ont pas hésité pas à filmer en gros plans d’innocents lézards affublés de crêtes en pâte à modeler… Harryhausen, lui, a supervisé encore quelques fameux films de dinos comme «Un million d’années avant J.-C.», réalisé en 1966 par Don Chaffey, ou «La vallée de Gwangi», réalisé en 1969 par Jim O’Connolly.

En 1966, Raquel Welch est terrorisée par un monstre préhistorique dans «Un million d’années avant J.-C.», de Don Chaffey. Crédit Photo: Archives du 7eme Art

Révolution numérique

Ce n’est qu’en 1993, année de «Jurassic Park», que les trouvailles de ces pionniers prennent un sacré coup de vieux. Bien décidé à renvoyer vers la préhistoire tous les films de dinosaures tournés jusque-là, Steven Spielberg mandate Stan Wilson, superviseur des effets spéciaux de monuments tels qu’«Aliens - Le retour» ou «Terminator», pour inventer des «animatroniques», créatures robotisées ou animées à distance dotées d’une peau en latex et de mécanismes internes permettant de leur donner une apparence vivante.

Afin d’optimiser le rendu de ses animaux, le réalisateur demande à ILM, la société de George Lucas, de développer les bestioles en images de synthèse. Le rendu dépasse en réalisme toutes les espérances et marque l’avènement de la révolution numérique. Une révolution dont les effets vont redoubler d’intensité mercredi prochain avec la découverte de l’indoraptor, un monstre hybride tout droit échappé du cerveau d’un généticien malade, qui ferait presque passer le T-rex pour un chaton affectueux. Pour le plus grand bonheur des «dinos fans», le cauchemar préhistorique est désormais sans limites.

Des techniciens mettent au point une mâchoire de T-rex «animatronique» en vue de gros plans réalistes. Crédit Photo: John Wilson/Universal Pictures

Le vrai T- rex était poilu, avait les yeux orange et chassait en meute

Les cinq volets de la saga «Jurassic Park» ont forgé notre imaginaire du Tyrannosaurus rex. Selon ces films, le géant disparu était un serial killer solitaire, soigneusement épilé, qui effrayait la jungle par ses rugissements surpuissants et se dressait de toute sa hauteur pour toiser ses proies. Pourtant, rien de tout cela n’est vrai, comme l’indique le documentaire inédit «La vérité sur le T-rex», au programme de France 5, mardi 5 juin, dès 20 h 55.

On y découvre notamment que le T-rex avait une vue excellente, comparable à celle des guépards ou des oiseaux de proie actuels, autant de prédateurs qui poursuivent leur proie avant de la tuer. Des recherches récentes ont encore montré que les Tyrannosaurus rex vivaient très probablement en meute, dans des groupes pouvant rassembler jusqu’à 26 individus.

Si l’on ajoute que de très nombreux crânes de ces dinosaures présentent des traces de morsures, il faut imaginer que les T-rex, à l’image des familles de lions actuels, vivaient et chassaient en groupe, et qu’ils pratiquaient des jeux ou des batailles entre eux pour fixer la hiérarchie entre les membres de la tribu. Oublié, donc, le mythe du tueur solitaire. On reprend encore leur image de poulet plumé prêt à passer au four.

Car les T-rex n’étaient pas aussi épilés que le montrent les images de la saga hollywoodienne. Une observation fine des fossiles montre qu’ils présentaient probablement des plumes primitives, ressemblant à de gros poils, qui ont peut-être servi de «crinière» aux plus vieux de ces animaux en recouvrant leur tête et le haut du dos.

Le parallèle avec les meutes de lions s’arrête là puisque, pour se faire une meilleure idée de la vraie nature de ce super-prédateur, il vaut mieux le comparer aux oiseaux, ses lointains descendants. La musculature de son cou le rapproche en effet des rapaces, ce qui permet d’imaginer que l’animal arrachait la nourriture en tirant dessus, comme le font aujourd’hui les oiseaux de proie.

Dans un autre parallèle avec les rapaces, des scientifiques américains (qui ont examiné les pigments sur les fossiles) imaginent encore que le T-rex avait une sorte de masque jaune orangé autour des yeux, comme c’est notamment le cas chez certains hiboux.

Enfin, de récentes recherches nous forcent à reconsidérer la démarche et la position de ces dinosaures. Comme les paléontologues ont retrouvé de très nombreuses traces de pattes de dinosaures, mais aucune de queue, cela permet d’imaginer que le T-rex avançait, non pas dressé sur ses pattes de derrière, comme on le voit dans «Jurassic Park», mais la tête penchée en avant et la colonne vertébrale plate, en dressant sa très longue queue et en l’utilisait pour contrebalancer le poids de sa très grosse tête. C’est un peu plus scientifique, et à peine moins effrayant. JOCELYN ROCHAT. (Le Matin)