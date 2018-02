Service public Ils sont jeunes et boudent la télé Les nouvelles générations ont changé les habitudes de consommation et utilisent les médias de manière toujours plus fragmentée. Portraits sur fond du débat autour de l’initiative populaire «No Billag».

Les jeunes ne consomment plus les médias comme papa maman. S’affaler devant Darius Rochebin le soir en rentrant du travail, très peu pour eux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En vingt ans, la pénétration quotidienne du petit écran a chuté de 61 à 35% pour les 15-19 ans et de 62 à 38% pour les 20-29 ans, selon Mediapulse, la fondation qui mesure les taux d’audience officiels de la radio et de la TV en Suisse. On pourrait alors penser que les jeunes vont voter en masse en faveur de l’initiative «No Billag», qui vise à supprimer la redevance radio-TV?

Pas sûr! Selon un récent sondage Tamedia (le groupe qui édite notamment ce journal) sur les votations fédérales du 4 mars prochain, les 18-34 ans apparaissent lattachés à la redevance. Ils seraient 61% à s’opposer à «No Billag» selon cette enquête. Un autre sondage commandé par la SSR prédit lui que les 18-29 ans vont accepter le texte à 51%.

«Mille façons de consommer»

En réalité, les jeunes consomment toujours les médias, mais différemment. Les chiffres mentionnés plus haut n’incluent pas les visionnages sur ordinateur ou appareils mobiles, «susceptibles d’être particulièrement élevés parmi les jeunes», précise Christopher Wehrli, porte-parole de Mediapulse. La télé, les jeunes souhaitent pouvoir la regarder quand ils le désirent, sur la plate-forme de leur choix. Et, surtout, ils ne veulent pas être dépendants d’une source unique. Leur utilisation des médias est extrêmement fragmentée. C’est bien ce qui ressort des témoignages que nous avons récoltés auprès de quatre Romands de 16 à 32 ans, aux profils variés. «Il y a désormais mille façons de consommer les médias», résume Thierry Zweifel, chef de la stratégie et de la programmation à la RTS.

Chaîne YouTube et miniséries

«Pour capter un public de plus en plus volage, la RTS va le chercher là où il se trouve, c’est-à-dire sur les réseaux sociaux et en mobilité», précise le responsable. La RTS a par exemple lancé en septembre une chaîne YouTube spécialement dédiée aux 15-24 ans, baptisée Tataki et déclinée sur les réseaux sociaux. On y trouve des webséries, des portraits, des micros-trottoirs, beaucoup de pop culture.

La RTS réalise aussi des vidéos en collaboration avec des youtubeurs célèbres, comme Le Grand JD, un Genevois qui compte 1,7 million d’abonnés. Pour ce qui est de l’information pure, les capsules vidéo «Nouvo», déployées notamment sur Facebook, ciblent spécifiquement les jeunes. «À côté de ces programmes spécifiques, un public jeune important continue d’apprécier notre offre traditionnelle», souligne Thierry Zweifel, qui insiste sur le fait que la RTS est leader du marché. Une affirmation confirmée par les données de Mediapulse. «Un jeune sur trois âgé de 15 à 29 ans allume toujours le téléviseur chaque jour et reste environ deux heures devant le poste», indique Christopher Wehrli. (Le Matin)