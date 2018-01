Pour laisser plus de temps aux parents

À l’heure actuelle, la naissance, et par conséquent le sexe de l’enfant, doit être annoncée dans les trois jours à l’Office de l’état civil. Un laps de temps très court pour des parents d’enfants dont le sexe ne peut pas être déterminé clairement. Alors qu’ils ne sont souvent pas au courant de l’existence de bébés intersexes, voilà qu’ils doivent réagir très vite.



Cette situation pourrait évoluer. «Il est prévu de prolonger ce délai pour donner plus de temps aux parents», nous explique l’Office fédéral de la justice.



Cet élément sera intégré à la modification du Code civil qui sera envoyé en consultation ce printemps déjà.



Sensible à la question des intersexes, le Conseil fédéral veut simplifier les procédures pour modifier plus facilement l’inscription du sexe et du prénom dans le registre de l’état civil. Aujourd’hui, les personnes concernées doivent faire reconnaître par la voie judiciaire le droit de les modifier.



L’idée serait de passer par une simple déclaration, sans qu’elles doivent se soumettre au préalable à une expertise. «Il n’est en revanche pas question actuellement d’introduire un troisième sexe», précise l’Office fédéral de la justice.