De saison La raclonette ose tous les mariages Fini de se limiter au fromage. Fruits, légumes, épices et même poissons s’ajoutent désormais dans les poêlons.

Il est bien loin le temps où les bergers, pour reprendre des forces, plaçaient une demi-meule de fromage devant un feu de bois et le raclaient au fur et à mesure – d’où le nom de raclette. Aujourd’hui non seulement elle se cuit dans des appareils électriques, mais se déguste dans des petits poêlons, appelés aussi raclonettes ou cassolettes.

Et comme on n’arrête pas le progrès, la mode veut que l’on ajoute au fromage toutes sortes d’ingrédients. Du classique au plus exotique, du bon goût aux mariages les plus audacieux, il n’y a plus aucune limite. Didier Cornut, œnologue du domaine du Paradis, à Satigny (GE), aime cette formule qui fait le bonheur de ses hôtes. Il dispose sur une grande table treize accompagnements pour garnir sa royale raclette. «Treize comme les treize cépages du châteauneuf-du-pape, précise l’incorrigible spécialiste. Dans des petits récipients, je dispose des courgettes au curry, des concombres au miel, des lardons, des noix de cajou, de l’ananas coupé en dés, de la mangue, des carrés de tomates, des champignons de Paris ou des chanterelles, des épis de maïs au vinaigre, des cornichons épicés, de la viande séchée, des aubergines grillées et des anchois.» Libre à chacun de composer sa raclonette comme il le souhaite. Ambiance amicale ou familiale garantie.

Cette manière d’assembler le fromage avec plein d’autres ingrédients peut faire hurler les puristes, qui préfèrent privilégier la qualité du fromage plutôt que de s’aventurer dans des goûts pluriels. Et pourtant, la mode est à l’exotisme. Alors, comment varier les plaisirs? Il y a d’abord la base, le choix même du fromage en tranches. Chez Globus, il existe en quatre variantes, au poivre, au piment, à l’ail, et fumé. Chez Migros s’ajoutent celui au paprika et un spécial au thym et citron. À la Coop, on en trouve aussi aux poivrons et même à la truffe.

Ensuite, il y a les différentes sortes d’épices. Le poivre, certes, mais aussi les graines de cumin ou le piment d’Espelette. Au Monde des Épices, à Payerne (VD), Patrick Rosset propose un mélange spécial pour la raclette et la fondue avec plusieurs poivres, des piments, du curry, de l’ail et des herbes aromatiques. À ajouter juste à la fin de la cuisson.

La raclette à la bonne franquette, c’est aussi plein de légumes aux jolies couleurs à blanchir rapidement pour qu’ils cuisent à la même vitesse que le fromage. Courgettes, poivrons, brocolis, carottes, fenouils, asperges en brunoise, le choix est vaste. Certains préconisent de poser la tranche de fromage par-dessus pour une cuisson parfaite.

Autres accompagnements pour poêlons moins classiques, des noix, des lardons fumés, des rösti. Sur le site www.raclette.ch, on s’aventure avec une raclette et filet de bœuf, qui demande de mariner la viande dans du vin rouge pendant une demi-heure, de la couper en médaillons, d’en poser un dans le poêlon, d’ajouter le fromage et de laisser fondre. Ou alors la raclette du pêcheur, avec des pois mange-tout et de la truite fumée émiettée.

Les raclettes tutti frutti

Dans le magazine Fooby de la Coop de l’automne dernier, il était question de proposer des idées de poêlons pour petits et grands et de s’aventurer dans des recettes audacieuses. On retient la raclette aux poires. Il faut déposer des quartiers de poires au sirop, les recouvrir de fromage fumé, parsemer de cerneaux de noix, napper avec un filet de miel et de faire fondre le tout. La raclette Hawaï, elle, consiste à poser des tranches d’ananas dans les poêlons, puis le fromage, et encore du jambon avant de faire chauffer le tout.

Mais la palme de la fantaisie revient à www.raclette.ch, avec sa raclette «Sweet Honey». Tenez-vous bien. Couper du jambon en dés de 1 cm de côtés. Mélanger avec de la moutarde, du miel, de l’ail, du poivron et laisser mariner pendant trente minutes au réfrigérateur. Dans votre raclonette, répartir les dés de jambon et… des framboises. Recouvrir de fromage et fondre de plaisir… ou se liquéfier à jamais.

À quand la raclette au chocolat? (Le Matin)