Affaire Le sale film A l’heure ou son film «Wonder Wheel» arrive sur les écrans, Woody Allen est rattrapé par les accusations d’abus sur sa fille adoptive, Dylan, dont la justice l’avait pourtant blanchi. Les comédiens se détournent de lui et son prochain film pourrait être boycotté aux Etats-Unis.

De mémoire, on n’avait jamais vu cela. 2017 s’est en effet écoulée sans qu’aucun film de Woody Allen n’ait débarqué sur les écrans. Certes, l’homme n’est pas demeuré inactif puisqu’il a signé dans la foulée «Crisis in Six Scenes», une série Amazon (6 épisodes de 30 minutes) qui n’a pas convaincu grand monde. Il n’empêche que les aficionados du réalisateur new-yorkais ont dû patienter jusqu’à ce début d’année pour découvrir le successeur de l’excellent «Café Society». «Wonder Wheel», qui sort mercredi prochain dans les salles romandes, s’inscrit dans la veine nostalgique du long-métrage qui a fait l’ouverture du Festival de Cannes voici deux ans. L’histoire est celle de Ginny Rannel (Kate Winslet), quadra malmenée par la vie qui travaille comme serveuse non loin du fameux parc d’attractions de Long Island. Remariée à Humpty (James Belushi), humble opérateur de manège, celle qui faillit autrefois devenir actrice rêve d’un nouveau départ dans les bras du jeune et beau maître nageur Mickey Rubin (Justin Timberlake). Tout irait presque bien si Carolina (Juno Temple), la fille chérie d’Humpty, ne débarquait pas un beau matin après avoir «balancé» son époux mafieux aux policiers. À peine arrivée, cette jolie femme, faussement candide, va rendre Mickey fou amoureux, avec les conséquences que l’on devine… S’il est trop tôt pour augurer de la place qu’occupera «Wonder Wheel» dans la filmographie pléthorique de Woody Allen, il faut bien admettre que l’ouvrage peine à soutenir la comparaison avec le magnétique «Café Society». Visuellement, l’affaire, qui promène le spectateur dans un Long Island vintage et fantasmé, est splendide. Logique: pour la seconde fois, Allen a recruté le légendaire Vittorio Storaro, un chef photo connu pour ses collaborations avec Francis Ford Coppola («Apocalypse Now», «Coup de cœur») et Bernardo Bertolucci («Le dernier tango à Paris», «1900», «La Luna», «Le dernier empereur»). Sur le fond, c’est plus compliqué. Durant cent minutes, des personnages archétypaux se débattent au cœur d’une intrigue sentimentale banale imaginée par un cinéaste que l’on a connu plus appliqué. Pourtant, grâce à l’implication des acteurs (Kate Winslet est réellement émouvante en épouse frustrée), «Wonder Wheel» n’a rien de déshonorant. À condition d’admettre qu’ici, Long Island se situe, quoi qu’en disent les cartes, à des années-lumière de «Manhattan». (Image: Frenetic )

«La fin». Le mot est sur toutes les lèvres lorsqu’on aborde ces jours-ci le cas de Woody Allen. Quand un réalisateur de 82 ans sort un film, il n’y a rien d’indécent dans le fait d’envisager la conclusion de son parcours artistique. Sauf qu’ici, il ne s’agit pas du poids des ans mais de mœurs. Alors que «Wonder Wheel» débarque dans les salles, Allen est au cœur d’une polémique. Une polémique liée à une affaire de soupçons d’abus sexuels sur une de ses filles adoptives qui remonte à 1992. Et que les suites de l’affaire Weinstein, déclenchée par Ronan Allen, le propre fils de Woody Allen, dans le «New Yorker», a brutalement ravivée.

Souvenons-nous: en janvier de cette année-là, Mia Farrow, l’actrice qui partage sa vie depuis 1979, découvre dans les affaires d’Allen des photos nues de Soon-Yi, jeune femme d’origine sud-coréenne qu’elle a adoptée avec d’autres enfants lors d’une liaison précédente avec le compositeur André Previn. Même si Soon-Yi est majeure (21 ans), le choc est rude pour Farrow, qui décide immédiatement de quitter son compagnon. La guerre éclate quand se pose l’épineuse question de la garde des trois enfants du couple (Ronan, le fils biologique, Dylan et Moses, fille et garçon adoptés). En août, dans la foulée d’une visite de Woody Allen dans leur demeure du Connecticut, Mia Farrow se rend chez un pédiatre avec la petite Dylan, alors âgée de 7 ans. Une employée de maison lui a déclaré avoir surpris Allen allongé entre les cuisses de l’enfant! Rapidement, la police lance une enquête criminelle avec le concours de praticiens spécialisés dans les affaires d’abus concernant les enfants. Dylan est entendue plusieurs fois. De son côté, Allen est convoqué par les enquêteurs.

Selon leurs dires, le réalisateur se montre hautain lors de ses interrogatoires, au cours desquels il nie en bloc. Au printemps 1993, les experts avancent deux hypothèses: soit «l’affirmation de Dylan est fausse car elle a été inventée de toutes pièces par une fillette émotionnellement vulnérable élevée dans un foyer instable», soit «Dylan a été manipulée par sa mère…»

Woody Allen respire mais la Cour suprême de New York, chargée de statuer sur la garde des enfants, estime l’évaluation peu concluante. En juin 1993, un jugement attribue la garde à Mia Farrow. Le suspect, lui, a l’interdiction de s’approcher de Dylan. Pourtant, quelque temps plus tard, les autorités du Connecticut classent le dossier…

Épaulé par Leslie Dart, une redoutable conseillère en communication qui œuvre pour le gotha hollywoodien (Tom Hanks, Meryl Streep, Nicole Kidman et un certain Harvey Weinstein…), Allen se déclare lavé de tout soupçon. Il ne reverra plus Dylan mais il épouse Soon-Yi en 1997.

Les années passent, le cinéaste aligne les tournages sous les vivats. En 2014, Dylan réitère ses accusations dans le New York Times: «Quand j’avais 7 ans, Woody Allen m’a prise par la main et emmenée vers le grenier. Là, il m’a agressée sexuellement, murmurant que j’étais une gentille fille, que c’était notre secret, qu’il m’emmènerait à Paris et que je deviendrais une star dans ses films.»

Des questions qui fâchent

Son demi-frère Ronan, devenu journaliste, profite d’une récompense remise à leur père (le prix Cecil B. DeMille) pour lâcher à la même époque sur les réseaux sociaux: «J’ai raté l’hommage à Woody Allen. Ont-ils évoqué la fois où une femme a publiquement confirmé qu’il l’avait agressée à 7 ans, avant ou après Annie Hall?»

Son père se fend d’un droit de réponse en arguant que Dylan est depuis toujours manipulée par Mia Farrow. Étrangement, l’affaire en reste là. Deux ans plus tard, Allen débarque à Cannes pour présenter en ouverture du festival «Café Society». Ronan en profite pour relancer le débat. En vain. Acclamé sur la Croisette, le cinéaste évite la plupart des questions qui fâchent même si Laurent Laffite, le maître de cérémonie, lâche devant lui: «Ça fait plaisir que vous soyez en France parce que, ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n’êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis.»

En ce début d’année 2018, les nuages noirs semblent toutefois s’amonceler durablement au-dessus de sa tête. Quelques mois après le déclenchement de l’affaire Weinstein par Ronan Farrow, en octobre dernier, l’heure n’est plus au silence embarrassé et encore moins à l’impunité.

La semaine dernière, Dylan Farrow a accordé une interview à la télé américaine. Brisée, la jeune femme de 32 ans a réitéré ses accusations et donné des détails sur le comportement de son beau-père.

Le film «Wonder Wheel» qui arrive chez nous est sorti début décembre aux Etats-Unis, sans faire de vagues. Mais après ce nouveau témoignage de Dylan, l’opprobre s’est abattue sur le cinéaste. Colin Firth, héros de «Magic in the Moonlight» (2014), a déclaré ne plus souhaiter travailler avec le New-Yorkais. L’acteur britannique a été imité par d’autres, tels Marion Cotillard ou Rebecca Hall, Timothée Chalamet et Selena Gomez qui figurent à l’affiche de son prochain film (en postproduction) «A Rainy Day in New York». Ces derniers ont reversé leurs salaires à l’association Time’s Up tout juste créée, destinée notamment à venir en aide aux victimes d’agressions et de harcèlement sexuel. Il se dit même que le film pourrait ne jamais sortir dans les salles américaines.

Woody Allen a beau avoir été, en son temps, blanchi par la justice: dans le climat actuel, la parole n’est plus guère à la défense. Le doute n’est donc guère permis: Woody Allen est bel et bien entré de plain-pied dans le crépuscule. (Le Matin)