Suisse Les multinationales forcent le pas sur le congé paternité Après Johnson & Johnson, Microsoft Suisse octroie six semaines de congé aux pères. La pression monte sur les sociétés suisses.

Alors qu’on en est encore à se demander si l’on doit passer de rien, ou d’un à dix jours dans la majorité des conventions collectives de travail (CCT) à quatre semaines de congé paternité, nombre d’entreprises multinationales sont déjà passées à plusieurs semaines, voire deux mois octroyés aux jeunes pères. Cette semaine, Microsoft Suisse (600 salariés) vient d’annoncer que, depuis le 10 janvier dernier, elle donne six semaines de congé aux pères à la naissance d’un enfant, tout autant lors de l’adoption d’un enfant et vingt semaines pour les mamans, tout cela payé évidemment à 100%.

En la matière, la filiale helvétique de la multinationale de la ville de Redmond (État de Washington, côte ouest des États-Unis) n’est certes pas la championne helvétique, puisque le groupe pharmaceutique et de cosmétiques américain Johnson & Johnson, offre, depuis août 2017, deux mois de congé paternité à ses quelque 7000 salariés en Suisse ou qu’Ikea en fait pratiquement de même, à condition que, sur les deux mois offerts, deux semaines soient prises sur les vacances.

Une politique mondiale

Mais, à cette avancée, Microsoft ajoute encore un congé particulier d’un mois pour les employés devant prendre soin d’un proche en cas de maladie grave dans la famille, qu’il s’agisse d’un conjoint, d’un(e) concubin(e), des parents ou des beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur, voire d’une personne avec laquelle le collaborateur entretient une relation étroite. «Ces acquis s’inscrivent dans la nouvelle politique mondiale du groupe», nous explique Caroline Rogge, responsable des ressources humaines chez Microsoft Suisse. La multinationale fondée par Bill Gates a ainsi lancé ce programme l’an dernier à l’échelle mondiale, et toutes ses filiales bénéficient désormais de ces mesures en direction du personnel, adaptées, bien sûr, aux législations nationales.

«La Suisse, en ce sens, fait partie de la dernière vague de mise en œuvre chez Microsoft, ajoute Caroline Rogge. En regardant ce qui existait ailleurs.» Jusqu’alors, Microsoft appliquait les lois et les conventions collectives helvétiques en matière de congés parentaux. Depuis le 10 janvier, la filiale suisse du géant de l’informatique fait donc un grand pas en avant. Elle rejoint le groupe des entreprises les plus généreuses en Suisse, qui, très majoritairement, s’avèrent être des multinationales étrangères, américaines surtout. Non seulement les filiales suivent les dispositions sociales prises outre-Atlantique par la maison mère, mais également, précise la DRH de Microsoft Suisse, «ces avancées sont aujourd’hui exigées par les millenials – les jeunes de 20 à 30 ans –, pour qui le salaire n’est plus le facteur unique pour choisir un employeur».

Les études internationales démontrent en effet que les entreprises – que cela soit des banques ou des sociétés actives dans les nouvelles technologies – doivent désormais jouer des coudes pour attirer les meilleurs, en particulier, ces millenials nés avec un ordinateur ou un smartphone dans les couches, très bien formés et totalement familiers avec la chose numérique. Travail flexible, télétravail et temps libre pour se consacrer à sa famille et à ses amis sont aujourd’hui une nécessité si les employeurs veulent les séduire. Et, même avec du retard, «cette vision de la vie touche également la Suisse», comme l’affirme Brandi Marsh, DRH de Johnson & Johnson Suisse. Ainsi, notre pays ne pourra plus éviter longtemps l’introduction d’un congé pour les pères dignes de ce nom.

Selon Travail.Suisse, 40% des CCT nationales n’octroient, pour l’heure, qu’un seul jour de congé aux hommes lors d’une naissance. Swisscom, les CFF ou La Poste accordent dix jours et seules 3% des CCT dépassent cette marque, dont la Migros (deux semaines), Mobility ou le groupe d’assurances AXA Winterthur (un mois).

Le peuple votera

Une initiative populaire fédérale pour un congé paternité de vingt jours a ainsi abouti et été déposée le 4 juillet 2017. Elle a connu un succès fulgurant, puisqu’elle a recueilli plus de 120 000 signatures, six mois avant le délai légal. «Notre initiative contribue à la juste répartition entre vie familiale et activité professionnelle», affirme Adrian Wüthrich, président de Travail.Suisse et membre du comité d’initiative qui regroupe Pro Familia Suisse, Alliance F et l’association «männer.ch».

Elle est la réponse du berger à la bergère, après que le Parlement fédéral eut, en 2016, balayer d’un revers de main une initiative parlementaire réclamant deux semaines de congé paternité. Malgré un rejet sec du texte par le Conseil fédéral et les milieux patronaux, le jugeant trop chère surtout pour les PME, le peuple votera sur un congé de quatre semaines au plus tard en 2020. (Le Matin)