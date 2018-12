Bien vivre «Les singes ont de l’humour, ils adorent leburlesque» Sans tomber dans un anthropomorphisme béat mais recherches à l’appui, l’éthologue et primatologue Frans de Waal démontre que le monde des émotions n’est pas réservé qu’à l’homme.

Frans de Waal est catégorique: non, le rire n’est pas le propre de l’homme! Pas plus que l’empathie, la soif de vengeance, la gratitude, l’empathie. Aucune émotion n’est l’apanage d’Homo sapiens. Une vision un rien béate et anthropomorphiste des animaux? Du tout. Juste un constat que le célèbre biologiste, éthologue, primatologue et professeur à l’Université Emory, à Atlant­a, a pu établir après des années d’expériences, de recherches et d’observations. Ce qu’il explique brillamment, et avec humour, dans «La dernière étreinte», un essai dans lequel il montre aussi «la richesse du patrimoine commun aux animaux… humains et non humains».

Joie, deuil, colère, tristesse, colère… Vous définissez de la même manière les émotions humaines et animales!

Pour les primates anthropoïdes, ce n’est pas un problème, et je pense qu’il faut utiliser le même langage pour parler de leurs émotions que pour parler des nôtres. Biologiquement, nous sommes liés et très similaires – que ce soit sur les processus psychologiques, les comportements individuels et sociaux ou sur les expressions faciales. Quand un chimpanzé joue, par exemple, il a des «mines» très proches du rire humain. En revanche, il faut peut-être être plus prudent quand on parle d’espèces plus éloignées, comme les pieuvres, les poissons ou les éléphants. Il n’empêche que les réactions émotionnelles sont biologiques et s’expriment donc dans le corps de manière objectivement mesurable: pression sanguine, température, posture corporelle, changement de voix, odeurs…

Malgré toutes les études, recherches et expériences qui montrent que les humains sont bien des animaux, et dont vous vous faites l’écho, ce discours ne passe toujours pas.

Au XIXe siècle, Darwin parlait très librement des émotions animales, mais son discours a été rapidement mis de côté puis totalement ignoré pendant cent ans, à cause de comportementalistes qui prétendaient que les animaux étaient des machines. Ils ne regardaient que le comportement extérieur sans s’intéresser à ce qui pouvait le motiver «de l’intérieur». Pour quelqu’un comme Burrhus Frederic Skinner, qui a été très influent et populaire, toutes les espèces étaient à mettre au même niveau. Aujourd’hui, notamment grâce aux recherches de neuroscientifiques qui ont pu montrer qu’en cas de peur, par exemple, le cerveau du rat fonctionnait comme celui de l’homme, les choses évoluent un peu et on commence gentiment à reparler de cognition et d’émotion, à comprendre qu’il y a en effet des liens entre «eux» et nous.

Des liens émotionnels évidents, certes, mais pas forcément «sentimentaux»… Comme je l’explique dans mon livre, j’essaie de bien faire la distinction entre émotions et sentiments car ce n’est pas la même chose: si les premières se manifestent corporellement et sont universelles, les seconds sont bien plus compliqués à étudier, que ce soit chez l’animal ou chez l’homme, d’ailleurs!

C’est-à-dire?

Que l’on soit en Afrique, en Asie ou en Europe, on reconnaît le rire ou la tristesse, ce sont des émotions qui se distinguent facilement par leur expression. En revanche, on ne sait pas forcément à quel sentiment les associer, on ignore comment elles sont ressenties précisément et individuellement: votre joie ou votre abattement sont-ils les mêmes que les miens? Nous sommes de la même espèce et pourtant, nous ne sommes pas forcément dans le même ressenti. C’est dire si cela devient compliqué quand on essaie d’estimer ce que des oiseaux ou des poissons peuvent ressentir! Et c’est d’ailleurs pour cela qu’à leur propos je parle de «sentience», un mot anglais qui définit la capacité à expérimenter un état, tels que la douleur ou le plaisir, qui sont les états les plus fondamentaux. Actuellement, des chercheurs tentent de déterminer si les insectes ou les poissons y sont sensibles. Il y a notamment eu une expérience menée sur des crabes qui tend à montrer que oui: comme ils n’aiment pas la lumière, il suffit de les éclairer pour qu’ils aillent se cacher sous des rochers. Or quand ils se planquaient sous certaines pierres, ils recevaient un choc électrique. Rapidement, une partie des crustacés a repéré où se trouvait le danger et n’y revenait donc plus… On peut donc déduire qu’il y a sentience!

Malgré ces nuances, on vous accuse encore souvent de faire de l’anthropomorphisme…

Et je réponds: «anthropodéni»!

Qu’entendez-vous par là?

L’anthropodéni, c’est de nier le lien et les connexions qui existent entre l’humain et l’animal. C’est de ne pas croire que les animaux peuvent se trouver dans des états mentaux, psychologiques ou émotionnels similaires aux nôtres. Et c’est aussi le refus d’admettre que l’homme est un animal et avoir la certitude qu’il est supérieur. Cette vision des choses est très bizarre pour un biologiste comme moi… mais très répandue dans les milieux universitaires de l’anthropologie et de la philosophie, où l’on ne veut pas de ces liens. À mon sens, cet anthropodéni est bien plus dangereux que l’anthropomorphisme!

Pourquoi?

Si on nie ces connexions-là, on sépare l’homme de la nature. Ce qui a toutes sortes de conséquences sur la philosophie morale mais aussi sur nos perspectives concernant l’homme ou la terre. En raisonnant de manière «séparatiste», avec la certitude que l’homme est unique et supérieur, donc qu’il peut tout dominer, on pense qu’on peut continuer à vivre comme maintenant, sans se mettre de limites. Or l’état du monde montre que ce n’est pas le cas…

Pour en revenir aux émotions, la gratitude ou l’esprit de revanche laissent entendre que les animaux ont aussi la notion du temps. Qu’en est-il?

On s’imagine souvent que les émotions animales sont ressenties «sur l’instant» et que les animaux sont captifs de ce moment-là. Or on sait maintenant que c’est faux, qu’ils sont parfaitement capables de concevoir un futur ou un passé. Des expériences montrent que des primates ou des oiseaux tels que les corbeaux peuvent mettre de côté des outils qu’on leur a donnés «pour après»: ils savent que s’ils n’en ont pas besoin tout de suite, ils en auront en revanche l’utilité plusieurs heures plus tard – ce qui démontre une projection dans l’après. Dans le même ordre d’idée, on peut aussi penser aux jeunes singes qui font véritablement une campagne électorale dans le but d’obtenir, un jour, le rôle et le titre de mâle alpha. Ils attendent le temps qu’il faut, se trouvent même un «mentor» et s’acharnent malgré les revers qu’ils essuient et les punitions qu’ils reçoivent: ils veulent être chef et font ce qu’il faut pour le devenir. Comme tout bon politicien, ils planifient… et n’oublient rien: dès qu’ils sont en position de le faire, ils prennent leur revanche sur leurs opposants! Car oui, il y a aussi une vraie conception du passé. Ce qui explique que des actes de vengeance peuvent être commis mais aussi que des individus qui ont fait une crasse ou quelque chose qui allait à l’encontre des attentes du groupe expriment de la honte ou de la culpabilité. Sur un mode plus positif, cette notion «d’avant» se manifeste aussi par des réconciliations après des bagarres et par des attitudes de gratitude et de véritable reconnaissance pour «service rendu».

Vous parlez aussi beaucoup d’empathie…

J’ai en effet beaucoup travaillé là-dessus. Dans notre acception actuelle, l’empathie veut dire qu’on peut s’imaginer dans la situation d’un tiers. Or si on part du principe qu’il s’agit plutôt d’une sensibilité «basique» aux émotions ou aux situations vécues par d’autres que nous, on constate que les mammifères en sont tous capables. Les propriétaires de chats et de chiens le voient au quotidien mais de nombreuses études le prouvent, que ce soient chez des souris, des campagnols, des rats, des singes ou des éléphants. Cela montre que cette capacité, jugée très importante dans nos sociétés, est au fond bien plus «primaire» qu’on ne le pense souvent puisqu’elle est aussi liée à l’ocytocine, une hormone qui est notamment produite lors de l’allaitement.

De là à dire que l’empathie est plus féminine…

Eh bien, biologiquement, c’est en effet le cas! Maintenant, il faut aussi relativiser, car pour toute «maternelle» et positive qu’elle soit a priori, l’empathie peut également être utilisée à des fins moins généreuses. En «sentant» les faiblesses d’un individu ou en comprenant ce qui lui fait du mal, le blesse ou le motive, je peux par exemple le tourmenter. Ou alors le manipuler. Dans le business, on utilise d’ailleurs souvent cette technique de «fausse empathie» pour vous vendre des choses!

Et l’humour?

Ce sens est très répandu chez les mammifères et les animaux qui jouent, comme les perroquets ou les corbeaux. Les preuves sont quotidiennes, il suffit de regarder autour de soi. Les singes ont, par exemple, énormément d’humour. On sait par exemple qu’ils adorent les films burlesques, sans doute à cause des mésaventures physiques des héros. Quand un personnage qu’ils apprécient glisse ou se casse la figure, ils rient… comme nous le faisons aussi! En revanche, je ne suis pas sûr que l’humour soit présent chez les poissons ou les insectes.

Homme-animal: quelle est la frontière, finalement?

La seule que je reconnais, c’est le langage! Les animaux ont évidemment des voies de communication très complexes mais n’ont pas des systèmes symboliques comme les nôtres, qui permettent de définir des notions de temporalité ou de ressentis, par exemple.

À vous lire, observer les animaux permet d’en savoir plus sur l’homme… J’en suis convaincu! Et du même coup, cela nous remet à notre juste place, au milieu des autres et pas au-dessus!

Est-ce une bonne idée d’avoir des animaux chez soi?

Comme la plupart d’entre nous vivons en ville et n’avons pas de relation directe avec la nature, c’est une bonne manière de s’y connecter un peu. Je dirais donc oui… pour autant qu’on s’en occupe bien!

Que pensez-vous du combat des antiviande?

Personnellement, je ne mange plus de viande de mammifère. Mais je suis bien trop biologiste pour dire qu’on ne peut pas manger des animaux! Cela dit, cela pose un double problème: d’abord, la production de la viande génère des problèmes écologiques graves. Ensuite, les bêtes sont vraiment maltraitées, et c’est terrible. Dans ce sens, je me sens donc en sympathie avec ceux qui veulent changer cela, sans être partisan d’une suppression totale!

Les émotions des grands singes en deux vidéos édifiantes

Les adieux déchirants de Jan van Hooff à «Mama»

«Dans cette vidéo, on voit Mama couchée sur son lit de paille. Elle est malade et très affaiblie et Jan van Hooff, qui sait qu’elle va mourir, veut lui dire au revoir. Ils se connaissent depuis plus de quarante ans, c’est pour cela qu’il est entré dans sa cage; nous ne le faisons normalement jamais, car cela comporte toujours un risque, même si on connaît bien le primate. En l’occurrence, Mama exprime une vraie joie en voyant Jan juste à côté d’elle, comme le prouvent son immense sourire et ses glapissements – un son aigu et doux réservé aux moments intenses. Ici, on constate qu’il s’agit d’une émotion positive, puisqu’elle cherche à prendre la tête de Jan qui se penche vers elle. Elle lui caresse doucement les cheveux, puis enroule un de ses bras autour de son cou pour le serrer contre elle. Elle souligne sa longue étreinte en pianotant contre la nuque de Jan, en rythme, comme les chimpanzés le font pour calmer un petit qui geint. C’était typique de Mama: elle a dû sentir que Jan hésitait à pénétrer sur son territoire et ressentait tout de même un peu de crainte et elle a voulu le rassurer…»

L’orang-outan qui adorait les tours de magie

«Cet orang-outan mort de rire est un très bon exemple du sens de l’humour des singes. En l’occurrence, il attendait quelque chose, sans savoir vraiment quoi, évidemment, mais le magicien lui joue un tour et… casse complètement son attente. Du coup, cette surprise du «rien» l’amuse beaucoup et il le manifeste clairement. Au fond, c’est le même genre de situation inattendue qui fait rire les humains: quand une blague ne finit pas comme on pense, elle nous fait beaucoup plus rigoler que si la chute est prévisible!»

(Le Matin)