Forfaits fiscaux Roman Abramovitch voulait s’installer à Verbier Le propriétaire du club de football de Chelsea a déposé une demande de domiciliation à Bagnes en juillet 2016. Puis l’a subitement retirée.

Au début de l’été 2016, deux événements politiques secouent Londres: le Brexit d’une part et la volonté dans la capitale de durcir le régime fiscal des grandes fortunes. Quelques mois plus tard, en juillet 2016, Roman Abramovich - l’un des hommes les plus riches du monde domicilié à Londres et propriétaire du club de football de Chelsea - tente de s’installer en Valais, à Verbier.

Une demande d’établissement est déposée auprès de la commune de Bagnes (VS) - à laquelle appartient la station de Verbier - et au Service de la population et des migrations de l’Etat du Valais (SPM). Environ une année plus tard, en juin 2017, Roman Abramovich a subitement retiré sa demande d’établissement en Suisse. Que s’est-il passé? Le Matin Dimanche a reçu interdiction de l’écrire, le juge du Tribunal cantonal du commerce du canton de Zurich ayant prononcé des mesures superprovisionnelles à la demande de Roman Abramovich en ce sens vendredi soir.

Découvrez l'entier de l'enquête demain dans le Matin Dimanche (Le Matin)