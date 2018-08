Santé Une épidémie de maladie du soda menace les Occidentaux La maladie du foie gras humain pourrait concerner près d’un quart de la population et, chez certains, conduire à des complications sévères. Bonne nouvelle: dans la plupart des cas, une saine hygiène de vie peut suffire à faire régresser la maladie.

Foie sain Un foie sain est un foie qui n’est pas trop sollicité pour le traitement du sucre et des graisses: il arrive à les éliminer sans les stocker. Stéatose simple C’est ce qu’on appelle la maladie du foie gras. À cause d’une mauvaise hygiène de vie, une trop grande consommation de lipides et surtout de sucres notamment, des dépôts de gras sont stockés dans le foie, dont la taille augmente. Un changement de régime alimentaire permet de revenir à la normale. Stéatohépatite La NASH, ou en français stéatose hépatique non alcoolique, est une complication de la maladie du foie gras. L’accumulation de gras dans les cellules crée ici une inflammation, puis une fibrose. Elle peut dégénérer en cancer sans même passer par le stade de la cirrhose. Une bonne hygiène de vie permet ici encore de résorber le problème. Cirrhose À force d’accumuler les lésions causées par la graisse dans les cellules, certaines se nécrosent – et c’est irréversible. La complication la plus grave de la cirrhose est le cancer du foie.

L’été est pour beaucoup la période de l’année où les bonnes résolutions sont momentanément mises de côté. Les barbecues succèdent aux petits restaurants du coin, avec glaces au goûter et quelques tapas ou autres spécialités locales à l’heure de l’apéro. Les ingrédients idéals sont réunis pour mettre le foie à rude épreuve. Car non, il n’y a pas que l’alcool (surconsommé aussi en été) qui soit nocif pour cet organe: sucres, gras et surcharge calorique au quotidien font le lit de la stéatose hépatique, aussi appelée maladie du foie gras. Terminez votre esquimau tranquillement, vos deux semaines de relâchement ne mettront sans doute pas votre foie en danger. Mais c’est l’occasion de jeter un œil à votre hygiène de vie habituelle, et peut-être de penser à vos – nouvelles – bonnes résolutions de rentrée!

Maladie insidieuse

Le foie est un organe très discret, dont nous nous préoccupons fort peu. Et pour cause: il n’est pas douloureux, et quand les premiers symptômes se font sentir, la maladie hépatique est souvent à un stade avancé. La maladie du foie gras, aussi appelée maladie du soda, ne fait pas exception. Pourtant, nombre d’Occidentaux en sont atteints. La fréquence de cette pathologie augmente régulièrement depuis plusieurs années, en parallèle à celle de l’obésité.

Selon les spécialistes, en moyenne 25% de la population pourrait avoir un foie gras en Europe, mais les chiffres varieraient de 5 à 44% selon les pays. «Parmi ces personnes, on estime que 10% pourraient ensuite développer une NASH», précise Nicolas Goossens, chef de clinique du service de gastro-entérologie et hépatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La stéatose hépatique non-alcoolique, ou NASH (non-alcoholic steato-hepatitis), est une complication où l’accumulation de gras dans les cellules du foie s’accompagne d’une inflammation, puis d’une fibrose.

À terme, la NASH peut conduire à une cirrhose et/ou à un cancer du foie. «La NASH est inquiétante dans la mesure où certains patients développent un cancer sans même passer par le stade cirrhose, souligne Nicolas Goossens. Dans les années 2000, 2 à 4% des cancers du foie étaient diagnostiqués sur des foies non-cirrhotiques. En 2014, on atteignait les 16%.» De plus en plus de transplantations hépatiques sont ainsi dues à une NASH.

Des risques dès l’enfance

Il a été montré qu’une variation génétique, le polymorphisme PNPLA3, est associée à un plus fort risque de développer une NASH. Sa fréquence est particulièrement élevée chez les Hispano-Américains, les Mexicains, mais aussi les Japonais et les Coréens du Sud. Environ 10% des personnes atteintes de NASH sont de poids normal, un constat que les scientifiques ne parviennent pas encore à expliquer. «La majorité des patients que nous recevons en consultation pour une suspicion de NASH présentent effectivement un surpoids, associé le plus souvent à d’autres symptômes du syndrome métabolique, tels que diabète, hypercholestérolémie, résistance à l’insuline, voire une hypertension artérielle», relève la Dre Cristina Marcu, hépatologue au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Face à des apports alimentaires trop importants, les cellules du foie commencent à stocker l’excédent sous forme de graisses.

Mais la nourriture grasse n’est pas la principale cause, le rôle du sucre est aujourd’hui de plus en plus mis en avant, celui du fructose en particulier (lire encadré). Ce produit se retrouve pour 50% dans le sucre blanc (saccharose) et en plus grande quantité dans le «sirop de glucose-fructose» présent sur les étiquettes de bien des aliments industriels. La NASH a d’ailleurs été surnommée «maladie du soda» car ceux qui en souffrent consomment souvent ce type de boissons. Et les plus jeunes sont en première ligne. «S’il faut de longues années avant que la maladie ne se déclare, on sait que surpoids et obésité durant l’adolescence sont associés à un risque plus élevé de pathologies hépatiques à l’âge adulte, prévient Vlad Ratziu, hépatologue à la Pitié Salpêtrière (Paris) et professeur à la Sorbonne Université. On assiste d’ailleurs depuis quelques années à une diminution de l’âge auquel les patients atteignent un stade sévère de la maladie.»

Une régression possible

Bien que de nombreux laboratoires pharmaceutiques se soient lancés dans une véritable course pour mettre un médicament contre la NASH sur le marché, à ce jour aucune molécule n’est reconnue par les autorités sanitaires pour lutter contre cette maladie. Quatre candidats-médicaments sont cependant dans la dernière ligne droite des essais cliniques et pourraient être disponibles dans les prochaines années. Mais la promesse d’une prise en charge médicamenteuse ne doit pas faire oublier que la NASH peut régresser, dans de nombreux cas, grâce à une amélioration de l’hygiène de vie. «Nous revoyons toujours les règles hygiéno-diététiques avec nos patients, et nous leur fixons un objectif de perte de poids d’environ 7%. Tout l’enjeu est de maintenir cette perte sur le long terme», détaille Cristina Marcu.

La maladie régresse d’autant mieux qu’elle est détectée à un stade précoce. Mais pour l’heure le diagnostic repose sur un examen invasif, la biopsie de foie, qui n’est pas prescrite en première intention. De nombreux laboratoires, académiques et privés, travaillent donc au développement de biomarqueurs qui permettraient, de manière simple (avec une prise de sang par exemple), de diagnostiquer la maladie, d’en prédire l’évolution, voire d’évaluer l’efficacité de la prise en charge. En l’absence de ces marqueurs, le rôle des médecins de premiers recours reste crucial pour repérer les patients à risque. La NASH fait partie des complications possibles du diabète, alors qu’encore trop peu de patients diabétiques consultent un hépatologue, soulignent ainsi les spécialistes. (Le Matin)