Hébergement Voici les meilleurs hôtels de Suisse Chaque année, Suisse Tourisme désigne les 100 hôtels les plus accueillants. Nous sommes allés en visiter quelques-uns.

Suisse Tourisme a remis pour la première fois mardi son «Rising Star». Cette distinction récompense l’hôtel suissequi a réalisé le plus grand progrès dans le domaine de l’hospitalité. Elle a été attribuée à L’Étable, aux Crosets (VS). Les conditions pour l’obtention de cette reconnaissance? L’établissement distingué doit être apparu au moins deux fois dans le top 100 des hôtels les plus hospitaliers entre 2015 et 2018. En trois ans, L’Étable a progressé de près de 30% dans la notation des clients.

Chaque hôtel de Suisse se qualifie automatiquement pour le prix Bienvenu dès lors qu’il a reçu 70 évaluations clients au minimum et qu’il remplit ces deux critères: 90% des chambres doivent être équipées d’une salle d’eau avec toilettes, et un service de réception doit être assuré. Ensuite la société Trust You analyse les évaluations de plus de 250 sites Internet et plates-formes en ligne et établit un classement selon quatre catégories: hôtel de luxe, hôtel urbain, grand hôtel de vacances, petit hôtel de vacances. Enfin, un membre du jury se rend personnellement dans les trois favoris de chaque catégorie afin de vérifier, sur la base d’un protocole, l’évaluation faite par les clients. Le jury se compose de Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme; Kurt Aeschbacher, animateur de télévision; Michel Rochat, directeur de l’École hôtelière de Lausanne; Monika Bandi Tanner, responsable du Centre de recherche sur le tourisme de l’Université de Berne; Thomas Allemann, membre de la direction d’hotelleriesuisse; Daniel C. Jung, directeur adjoint de GastroSuisse; Marcel Bührer, CEO de Swisscard AECS; Arthur Rutishauser, rédacteur en chef de la «SonntagsZeitung».

«Oscar» de l’hospitalité, le prix suisse Bienvenu revêt une très grande importance dans le secteur du tourisme. Il est considéré comme la marque de la plus haute précision et de la qualité la plus élevée et consacre des prestations exceptionnelles. Cette récompense décernée aux «hôtels les plus accueillants de Suisse» a pour objectif de mettre à l’honneur les plus méritants en encourageant le secteur tout entier à poursuivre cette quête de l’excellence. Initié en 2013 par Suisse Tourisme, le projet a ensuite bénéficié d’un large consensus. L’École hôtelière de Lausanne et l’Université de Berne sont ainsi représentées aux côtés des deux associations professionnelles HotellerieSuisse et Gastro Suisse. Suisse Tourisme est épaulée par American Express en tant que partenaire de présentation du prix Bienvenu, tandis que l’École hôtelière de Lausanne est partenaire du projet avec une contribution financière. Chaque année, le prix est remis aux lauréats à l’occasion de la Journée suisse des vacances.

C’est au milieu d’une forêt de chalets, à Reckingen, dans le canton du Valais, que se trouve l’hôtel Glocke. Cette entreprise familiale a remporté pour la deuxième fois depuis 2016 le prix Bienvenu, dans la catégorie «Petit hôtel de vacances», décerné chaque année par Suisse Tourisme. Mais s’agit-il vraiment de «l’hôtel le plus accueillant de Suisse»? Y aller est le meilleur moyen de répondre. À la minuscule gare de Reckingen, Sebastian Schmid, propriétaire de l’hôtel, est déjà là pour accueillir ses hôtes, en compagnie de ses enfants, Emilia, 4 ans et Arin, 2 ans. La joyeuse troupe se met en marche, pour rejoindre l’hôtel à cinq minutes de là. Dès l’entrée, un doux parfum de bois naturel et de boutique bio se répand. La maison tout entière respire la durabilité et l’authenticité. Les hôtes sont aimablement guidés jusqu’à leurs chambres, véritables havres d’intimité. «Notre établissement a été entièrement bâti selon les principes de la construction écobiologique», explique Sebastian Schmid, pour qui ce critère est primordial. On en mesure la portée en explorant les lieux.

Le bâtiment est construit en grande partie en bois de mélèze local et le sol en argile est respirant. Une chaudière à copeaux de bois assure le chauffage des chambres. Les copeaux – du Valais bien entendu – sont acheminés jusqu’à la chaudière grâce à un impressionnant système de vilebrequins. Il règne ainsi une bonne odeur de forêt. La chaleur résiduelle de la chambre froide alimente le chauffe-eau. Aucune ressource n’est gaspillée. L’hôtel fait de ce principe sa philosophie et l’applique jusque dans sa cuisine faite maison. «Dans la mesure du possible, nous fabriquons nous-mêmes tous les ingrédients qui entrent dans la composition de nos plats et nous nous approvisionnons en produits locaux», explique Sonja Schmid, aux commandes de l’entreprise familiale. Autrement dit, les produits finis sont exclus. «Nous confectionnons notre pain à partir de blé de la région, moulu dans notre moulin. Les plats sont toujours frais, à partir de légumes et d’herbes aromatiques de notre potager. La viande provient de la boucherie locale et le fromage de la fromagerie voisine. Les vins sont également valaisans, les spiritueux et les jus viennent aussi pour la plupart de la région.» Le soir même, dégustation d’un menu à quatre plats: de la soupe à l’ail des ours au sorbet au cynorhodon et à la menthe poivrée, en passant par l’émincé de veau et son risotto au safran, le naturel et la saveur des ingrédients enchantent le palais. L’hôtel propose aussi un menu végétarien. «Nous pouvons offrir cette qualité toute l’année, car le restaurant est exclusivement réservé aux clients de l’hôtel. Nous voulons qu’ils profitent d’un cadre résolument privé.» L’accueil chaleureux et les attentions personnelles sont d’ailleurs très appréciés.

Assis à la table voisine, un couple déguste un menu bio. Voilà plus de vingt ans que les Jäggi, venus de Berne, séjournent régulièrement à l’Hôtel Glocke. «Ici, nous savons que calme et repos sont au rendez-vous», confie le grand-père avec un sourire espiègle. Avec fils et petit-fils, ce sont ainsi trois générations qui goûtent l’atmosphère familiale de l’hôtel. Le couple d’hôteliers poursuit depuis des années un objectif: «De nos jours, les gens sont souvent seuls et nous voulons favoriser les rencontres. C’est pourquoi il n’y a pas de téléviseur dans les chambres et nous asseyons toujours deux couples à la même table dans la salle à manger, pour faire naître des échanges et des amitiés.»

Les soirées se poursuivent dans le grand salon. Les uns viennent lire autour du feu, les autres partagent une partie de billard ou une conversation. «Une fois par semaine, nous organisons l’Aabesitz – la veillée, explique Sebastian Schmid. Mon père, qui a ouvert l’hôtel en 1987, vient pour raconter des histoires et des légendes régionales; il se prête à ce rituel depuis trente ans. À la lueur des chandelles, il joue aussi de vieux airs sur son tympanon.» Le tympanon est un instrument traditionnel valaisan avec lequel Bernhard «Gioco» Schmid aime se produire en public – et cela se voit! En décembre dernier, il a passé le flambeau de l’exploitation à son fils et à sa belle-fille, qui assumaient déjà des responsabilités de plus en plus importantes – certains fidèles de l’hôtel connaissent le jeune couple depuis l’enfance. Après une si jolie soirée, il est bon de s’endormir dans la quiétude des montagnes valaisannes. Le bois reste omniprésent dans les 18 chambres, toutes équipées de salles de bains entièrement rénovées. L’hôtel dispose de dix chambres pour deux personnes, quatre chambres individuelles et quatre chambres avec mezzanine. Hormis les chambres individuelles, toutes disposent d’un balcon offrant une vue grandiose sur les Alpes. M. L.

L’Hôtel Glocke offre des services basés sur la durabilité et l’authenticité, autant dans les chambres, en cuisine que dans les parties communes. Photo: Raphael Schmid

Aux Crosets (VS), L'Étable est récompensée pour ses progrès

Une fois la vallée du Rhône quittée, il faut grimper et grimper encore pour atteindre Les Crosets. À flanc de montagne, encore largement blanchie par les impressionnantes chutes de neige de cette exceptionnelle saison, des chalets de tailles diverses et variées semblent assis sur la pente comme pour contempler les majestueuses Dents-du-Midi qui leur font face. Tout en haut, les télésièges poursuivent leur ballet pour amener les skieurs à la conquête des Portes-du-Soleil, l’un des plus vastes domaines skiables d’Europe avec ses 600 kilomètres de pistes, à cheval entre la Suisse et la France. Au bas du village, le Hameau des Crosets est un petit ensemble de bâtiments serrés, à l’abri des voitures, et donnant, skis aux pieds, un accès direct aux pistes.

L’Étable aux Crosets (VS): un lieu familial, loin des grandes chaînes stéréotypées. DR

Dans la coquette réception de l’hôtel L’Étable, la porte est grande ouverte en cette journée printanière. Le calme de fin de saison règne – l’établissement est sur le point de fermer, il rouvrira pour la saison d’été, fin juin. Un étrange réceptionniste poilu est affalé par terre de tout son long, barrant le passage aux visiteurs qui auraient omis de s’annoncer. «Glenn», labrador chocolat de son état, remplit son rôle à merveille en donnant le tempo de ce que sera le séjour: décontracté. Sur le comptoir, une petite ardoise indique que Pascale et Sébastien, les propriétaires des lieux, sont occupés au service dans le restaurant de l’hôtel situé juste en face. On s’y rend escortée par l’assistant canin, qui, impeccablement briefé, ne met pas une patte dans la salle à manger joliment décorée de rondins de bois.

Après un accueil souriant, direction notre chambre, avec vue sur les pistes et les Dents-du-Midi. Construit en 2009, l’Étable, petit établissement équivalant à un trois-étoiles, compte 17 chambres, dont deux familiales, avec lit double et lit superposé et une suite équipée comme un petit appartement pour cinq personnes, avec grande terrasse et baignoire balnéo. Les prix varient selon la saison, de 100 à 400 fr. en hiver, de 60 à 120 fr. en été. Luxe appréciable à la montagne, quand il s’agit de trouver la place pour les gros pulls et les équipements de ski, toutes les chambres et les salles de bains affichent un beau volume, sont équipées de larges placards et invitent au farniente avec leur confort douillet de bois habillé de peau de vache en trompe-l’œil.

Ouvert en saison d’hiver de mi-décembre à mi-avril, le petit hôtel est le seul, parmi les cinq que compte la station, à ouvrir aussi l’été: «C’est évidemment assez calme à la belle saison, ce qui nous permet de fonctionner à trois avec mon épouse et une femme de ménage», explique Sébastien Butruille qui a repris l’établissement en 2015 avec sa femme Pascale. Tous deux ont, immédiatement, souhaité insuffler une âme dans leurs murs: «On a voulu créer un lieu familial où les gens se sentent bien, loin des grandes chaînes stéréotypées que l’on peut trouver un peu partout», explique Sébastien, qui invite les hôtes à l’appeler par son prénom. Au niveau de l’accueil, tout est fait pour qu’il soit le plus personnalisé possible: «Nous avons un fichier clients de 2000 à 2500 personnes, et pour la plupart d’entre eux, nous nous rappelons des prénoms, des habitudes. On arrive assez bien à mettre un visage sur les noms.»

Attentif aux détails, le couple reçoit comme à la maison: «Quand les clients nous quittent, nous envoyons toujours un mail pour les remercier de leur passage, en ajoutant une phrase sur leur séjour ou sur leur lieu de domicile.» Nouveaux dans la profession, les deux Français ont souhaité pratiquer aux Crosets l’hôtellerie telle qu’ils l’apprécient. Pascale, professeure d’anglais dans un lycée hôtelier de La Rochelle et Sébastien, qui œuvrait dans l’architecture, ont tout quitté pour changer de vie: «Pendant un an, nous avons parcouru l’Europe en tant que volontaire Workaway, nous étions hébergés dans des hôtels en échange de quelques heures de travail, ce qui nous a aidés à nous former», explique Pascale avant de poursuivre: «Le fait de se retrouver en Suisse, aux Crosets, est un pur hasard. Nous sommes tombés sur cette annonce et cela correspondait à ce que nous cherchions en termes de volume et de situation.

L’établissement était déjà bien noté mais nous avons modifié la façon d’accueillir les gens, revu certains tarifs, notamment ceux du restaurant que nous trouvions trop élevés et pas franchement qualitatifs. Nous sommes également passés au tout fait maison.» Installés dans un appartement situé dans l’hôtel, Pascale et Sébastien insistent sur la souplesse vis-à-vis du client: «S’il y a une arrivée très tardive, nous laissons les clés à disposition, nous prévoyons une petite collation dans la chambre. Les hôtes qui nous quittent mais souhaitent encore skier peuvent laisser leur véhicule dans notre parking. Dans la mesure du possible, nous laissons la chambre pour que ceux qui ont un long trajet de retour puissent se doucher avant de prendre la route.»

Sébastien explique sa manière de concevoir son métier: «Il faut toujours se rappeler que c’est un métier de services. De nos jours, les clients réservent en un clic, et annulent en un clic. Si l’on ne répond pas assez vite à une demande de réservation ou si ce que nous proposons n’est pas satisfaisant, ils iront voir ailleurs. Nous essayons toujours de répondre aux mails dans un délai maximum d’un jour et nous joignons des photos de la chambre proposée dans notre offre afin que le client fasse son choix en toute connaissance de cause», précise Sébastien. Autre apport précieux de ce couple de fans de nature: leurs bons plans sur la région. Pascale justifie: «Il n’y a pas d’offices de tourisme aux Crosets, donc on fournit des informations, des cartes pour les balades en été. Les gens peuvent partir en toute tranquillité avec un panier pique-nique qu’on leur prépare. On leur prête même Glenn qui les accompagne volontiers!». J. S.

L’Omnia, à Zermatt, ou comment concilier le design et la convivialité

Au milieu des années 90, l’artiste, designer et hôtelier zermattois Heinz Julen fait la connaissance d’Alexander Schärer, aujourd’hui propriétaire de la société de systèmes d’aménagement modulables de renommée internationale USM. Ensemble, Julen et Schärer forment le «rêve d’un hôtel comme le monde n’en a encore jamais vu». Heinz Julen est aux commandes de l’architecture et du design, Schärer prend en charge le financement. En février 2000, l’ouverture d’«Into the Hotel» sur un rocher dominant Zermatt est la concrétisation de cette aventure stylistique véritablement unique au monde: Julen met au point des baignoires rotatives et un bar à système hydraulique. Il conçoit pour l’occasion une ligne de mobilier sculptural en acier. Le tout avec vue sur le Cervin.

Mais sept semaines après cette inauguration spectaculaire, des vices de construction importants sont constatés. L’hôtel de rêve ferme ses portes et une violente bataille juridique éclate entre Julen et Schärer à l’issue de laquelle l’hôtel sera entièrement démoli, jusqu’au noyau même du bâtiment.

Toutefois, la famille Schärer n’abandonne pas son rêve et engage le célèbre architecte new-yorkais Ali Tayer (1959 – 2016). Ce dernier crée «The Omnia» comme la réinterprétation contemporaine d’un classique, le mountain lodge, et l’agrémente de standards européens de design et d’art moderne. Le nouvel hôtel cinq étoiles ouvre en 2006 et offre aujourd’hui à ses hôtes 30 chambres, toutes aménagées différemment, dont 12 suites, un restaurant (15 points Gault et Millau), un spa et des salles de conférences. The Omnia est un membre fondateur de l’association internationale «Design Hotels» et fait figure d’icône en matière de design hôtelier moderne et classique depuis son ouverture il y a douze ans.

Un salon de l’Omnia, à l’ambiance à la fois design et cosy. DR

«Avec sa situation unique, son aménagement intérieur exclusif, son offre culinaire, ses services complets dédiés au bien-être et son personnel dévoué, The Omnia a pour ambition de créer un lieu propice aux moments inoubliables dans la sérénité et l’harmonie avec la nature», telle est la philosophie de l’hôtel, dirigé depuis l’été 2017 par l’hôtelier Christian Eckert, 34 ans: «J’ai toujours rêvé de pouvoir diriger un hôtel semblable à celui-ci.» Hormis la situation, la vue sur le Cervin, l’art et le design, qu’est-ce qui fait le caractère unique de The Omnia? «L’hospitalité de notre personnel», affirme Eckert. Il décrit une «équipe formidable, exceptionnellement motivée» et composée de collaborateurs dotés d’une solide expérience.

Depuis de nombreuses années, The Omnia est d’ailleurs considéré comme l’un des hôtels les plus accueillants de Suisse et il arrive systématiquement en tête des classements. Pour ne citer qu’un exemple: sur la liste des meilleurs hôtels de Suisse établie par Trip Advisor, l’hôtel de luxe zermattois occupe la première place. Il n’est pas nécessaire de parcourir longtemps les notes et les évaluations laissées par les hôtes, dont 60% sont des habitués, pour trouver des commentaires élogieux: «un hôtel plein d’âme», «un personnel extrêmement attentif et sympathique», «un formidable esprit d’équipe». Au-delà de la qualité de service, du design, de l’architecture et de la situation géographique, c’est avant tout l’«atmosphère familiale» et l’«élégance intemporelle» de l’hôtel qui font son attrait.

Christian Eckert vient de clôturer la saison la plus fructueuse depuis l’ouverture de l’hôtel: «2017/18 a été une année exceptionnelle, avec un taux d’occupation entre 78% et 82%.» En d’autres termes, le «rêve» d’un hôtel design «comme le monde n’en a encore jamais vu» est bel et bien devenu réalité, et ce malgré des débuts désastreux. H. R. A.

L’Allegra, à Pontresina, met le luxe à la portée des familles

L’hôtelière Regina Amberger confie l’un des secrets de sa réussite: «Je mise sur de jeunes professionnels qualifiés qui assument chaque jour leurs tâches avec enthousiasme, engagement et compétence au sein des différents services de l’établissement. Toutes et tous jouent un rôle important pour assurer un séjour de qualité à nos hôtes». L’Allegra, anciennement l’hôtel Languard, existe depuis 2000. Ce 3-étoiles, qui mise sur la convivialité et la simplicité, compte désormais parmi les «Hôtels les plus accueillants de Suisse».

Vingt-six des chambres ont été entièrement révovées l’an dernier. Photo: Gian Andri Giovanoli/KMU Fotografie

54 chambres de différentes tailles, dont 26 ont fait l’objet d’une rénovation complète au printemps 2017, sont réparties sur quatre étages. Toutes équipées de lits boxspring confortables, elles sont agencées avec des matériaux et des tissus de qualité supérieure. Il n’existe pas de petite chambre individuelle à l’Hôtel Allegra, les personnes seules peuvent donc profiter d’une chambre double en les réservant pour une occupation simple. Pour les familles avec enfants en bas âge, des lits bébé et des lits d’appoint sont mis à disposition. Celles et ceux qui voyagent avec leur chien trouveront une écuelle dans leur chambre.

Le buffet du petit-déjeuner, servi au restaurant de l’hôtel, offre un choix varié de produits frais et le plus souvent locaux. Le café provient d’une maison de torréfaction de l’Engadine et le fromage d’une fromagerie proche. Le salon bar de l’hôtel est le lieu idéal pour déguster un café ou un verre de vin et prendre une petite collation.

L’Allegra est le seul hôtel de Pontresina directement relié au spa Bellavita. Ainsi, les hôtes peuvent accéder à la zone de baignade vêtus du peignoir fourni dans leur chambre. La piscine intérieure est idéale pour se détendre. Quant à la piscine extérieure, chauffée toute l’année, elle offre une agréable température de 34 degrés. En été, un bassin extérieur à 28 degrés complète l’infrastructure. Le spa comprend entre outre des saunas, un hammam, des douches sensorielles, un parcours Kneipp et un bassin d’eau froide.

«Allegra», tout un programme: en romanche, ce terme est un salut amical équivalent à «Bienvenue!» S. A.

Le Micro Hotel, à Bâle, est tout petit mais a tout d’un grand

«Lors de sa première visite, l’hôte est un client de l’hôtel. La deuxième fois, il doit se sentir comme chez lui.» Telle est la philosophie du Micro Hotel de Bâle. Cet hôtel familial se distingue par son nom déjà des grands établissements hôteliers anonymes exploités par de grandes chaînes. Il y règne tout naturellement une ambiance conviviale. Cette hospitalité et cet accueil en toute simplicité sont désormais réputés parmi les initiés: l’hôtel affiche presque complet en période de salons et c’est également un lieu de séjour privilégié pour les familles avec enfants et les touristes. En raison de sa petite taille, il est recommandé de réserver suffisamment à l’avance. Situé dans le Petit-Bâle, à proximité du site de la Foire, cet hôtel 3 étoiles rénové en 2010 comprend sept chambres doubles, une suite et une chambre individuelle. S. A.

Toutes les chambres disposent d’un balcon côté jardin. DR

Toutes conçues avec une salle de bains privative, les chambres modernes, lumineuses et confortables sont également accessibles en fauteuil roulant et disposent d’un balcon côté jardin. Malgré la situation centrale de l’hôtel, les nuits restent donc paisibles avec une fourchette de prix raisonnable: à partir de 160 francs pour une chambre individuelle, à partir de 200 francs pour une chambre double et à partir de 300 francs pour la Junior Suite. Sans oublier la possibilité d’un check-out tardif. Après une sortie shopping, rien de tel qu’un moment de détente dans la cour aménagée en jardin. Le petit-déjeuner est servi dans le café de l’hôtel qui offre aussi un véritable expresso italien, une bière de Bâle, et une carte très variée. (Le Matin)