Johnny Depp serait-il à bout de nerf sur le tournage de son prochain film, «Labyrinth»? Tout porte à le croire. L'acteur de 54 ans, qui incarne un détective dans le long-métrage, aurait perdu son sang froid lors d'une scène dans une rue de Los Angeles fermée au public pour les besoins du tournage. Quand il a appris que le temps imparti pour la fermeture de cette rue était terminé et que sa scène n'était toujours pas bouclée, le comédien a voulu que la permission soit prolongée. En vain. C'est là qu'un membre de l'équipe du film lui aurait dit: «C'est la dernière prise!»

Une phrase qui aurait fait bondir Johnny, selon des témoins qui se sont confiés à Page Six. L'ex de Vanessa Paradis, «qui avait fumé et bu de l'alcool sur le plateau durant toute la journée» serait alors devenu fou de rage. «T'es qui toi? Tu n'as aucun droit», lui aurait-il lancé. Quand l'employé lui a répondu qu'il «faisait juste son travail» , la star aurait alors tenté de le frapper dans les côtes en hurlant: «Je te donnerai 100'000 dollars pour me frapper tout de suite!» avant de quitter les lieux.

Contacté, l'attaché de presse de l'acteur a fait savoir que cet incident de tournage avait été exagéré. «Johnny Depp est un professionnel accompli et un très bon collaborateur, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Il a toujours traité ses collègues avec le plus grand respect. Tourner dans des films peut être stressant et certains événements sont souvent amplifiés. On aime tous ce genre d'histoires, mais là il n'y en a pas.» Rappelons néanmoins que Johnny Depp est poursuivi en justice par deux anciens gardes du corps et ses ex-managers... (Le Matin)