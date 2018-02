Cinq classes fribourgeoises ont reçu cette semaine un prix récompensant leurs efforts pour se déplacer par leurs propres moyens. L’action « A pied à l’école », dans laquelle s’inscrivait ce concours, sera reconduite à la prochaine rentrée scolaire, indique la Police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Cette semaine, la Police cantonale, par l’intermédiaire de sa mascotte, a remis un prix (chèque REKA) aux élèves de cinq classes du canton de Fribourg ayant comptabilisé le plus grand nombre de trajets à pied durant les mois de septembre et d’octobre 2017.

Ce concours s’inscrivait dans la campagne « A pied à l’école », lancée par la Police cantonale, l’Office de la circulation et de la navigation et Pédibus. Celle-ci vise à sensibiliser les adultes à la problématique des parents-taxis, à encourager et habituer les enfants à se rendre de façon autonome à l’école.

Au total, 5’544 élèves provenant de 300 classes de 1H à 4H y ont participé. Ainsi, sur la période du concours, les écoliers ont coché 45'361 « pas » sur le poster qui leur avait été remis. L’élève pouvait donc marquer un « pas » lorsqu’il avait réalisé à pied l’ensemble de ses trajets journaliers entre l’école et la maison.

La police félicite tous les élèves pour leur participation et leur implication dans cette action de prévention ! Celle-ci sera reconduite à la rentrée scolaire de l’automne 2018.

Aller « A pied à l’école » fait des heureux gagnants