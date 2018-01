Alors qu'on la disait raide dingue de Travis Scott, Kylie Jenner regretterait déjà d'attendre un enfant du rappeur de 25 ans. La raison? Depuis qu'il est en tournée, Travis ne s'occuperait plus de sa chérie. En plus, l'Américaine de 20 ans se serait rendu compte qu'elle n'a pas vraiment de points communs avec lui. De quoi l'angoisser sur leur avenir.

Résultat: la bimbo repenserait de nouveau à son ex, Tyga, qu'elle avait quitté en avril 2017. «Elle a énormément de mal à trouver le sommeil, tant elle se demande si elle a pris les bonnes décisions ces derniers temps. Elle s'interroge sur ses choix, révèle une source à hollywood­life.com. Tyga lui manque beaucoup. Il était toujours présent et attentionné et elle commence à se dire qu’elle aurait dû avoir un bébé avec lui plutôt qu'avec Travis.» On apprend également que si Kylie et Travis n'attendaient pas leur premier enfant ensemble, ils se seraient déjà séparés.

De son côté, Tyga serait prêt à tout pour reconquérir son ex. Comme elle doit bientôt accoucher, le rappeur de 28 ans l'aurait suppliée de l'appeler quand elle aura ses premières contractions. «Tyga l'aime toujours. Selon lui, il y a une chance pour qu'il soit le père de l’enfant, ajoute l'infor­mateur. Il lui a fait savoir qu'il voulait être celui qui la conduira à l'hôpital quand elle perdra les eaux.» Affaire à suivre... (Le Matin)