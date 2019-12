De nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants ont eu lieu mercredi et jeudi, et coûté la vie à au moins onze personnes au PK5, quartier majoritairement musulman de Bangui devenu l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine depuis 2014.

Flash info #Centrafrique : Les hostilités/affrontements entre des commerçants et les groupes d’auto-défense ont causé la mort de près d’une vingtaine de personnes aujourd’hui au PK5, à Bangui. Suivez le développement de la situation sur 100.9 FM pic.twitter.com/xl3kzcheCQ — Radio Ndeke Luka (@RadioNdekeLuka) December 26, 2019

Magasins pillés

«33 morts ont été apportés à la mosquée», a affirmé à l'AFP Awad Al Karim, imam de la mosquée Ali Babolo, une figure du PK5, un quartier qui échappe au contrôle des autorités centrafricaines et des forces des Nations unies. Une source sécuritaire ayant réclamé l'anonymat a évoqué au moins trente morts sans donner plus de précisions.

Ni la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca), ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5, et aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible jeudi.

La rue principale du PK5, artère économique de Bangui, était désertée par les passants jeudi après-midi. De nombreuses boutiques ont été pillées, et les commerçants montaient la garde, arme au poing, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les affrontements entre miliciens et commerçants, mercredi et jeudi dans le quartier musulman PK5 de Bangui, en #Centrafrique, ont fait au moins trente morts, selon une source sécuritaire et l'imam du quartier #AFP pic.twitter.com/lkkK0VwQdE — Agence France-Presse (@afpfr) December 26, 2019

Des explosions de grenades et des rafales d'armes automatiques étaient encore audibles, après avoir retenti dans la capitale centrafricaine dès mercredi soir.

«Les combats se poursuivent, nous avons dépêché sur place une force de réaction rapide» a indiqué Bili Aminou Alao, porte-parole de la Minusca. «Une partie du marché a été brûlée, ainsi que quelques véhicules»,a-t-il ajouté.

Quartier inaccessible

«Entre 40 et 50 boutiques ont été brûlées, ainsi que quatre à cinq maisons» a précisé à l'AFP le colonel Patrick Bidilou Niabode, directeur général de la protection civile centrafricaine.

Les sapeurs-pompiers volontaires qu'il encadre ont réussi à éteindre deux feux jeudi qui se propageaient dans le marché, mais ont dû abandonner deux maisons aux flammes en raison des échanges de tirs nourris à proximité, selon le colonel Bidilou.

Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014. C'est dans ce quartier commerçant que s'étaient réfugiés beaucoup de musulmans de Bangui après les affrontements entre rebelles de la Séléka et groupes anti-balaka qui ont ravagé la capitale après la chute du président François Bozizé en 2013.

Depuis, les ruelles du PK5 sont tenues par une myriade de groupes autoproclamés d'autodéfense constitués depuis 2013, qui se financent notamment par des taxes prélevées sur les commerçants et la population.

Déchirée par la guerre

En avril 2018, la Minusca avait lancé l'opération Sukula (Nettoyage en sängö, la langue nationale) pour arrêter un chef de milice. Cette opération répondait à un appel lancé par l'association des commerçants du PK5 qui avait fixé un ultimatum à la Minusca pour qu'elle démantèle ces groupes armés, accusés de violences, d'exactions et d'extorsions de fonds.

L'opération s'était soldée par un échec, avec une trentaine de morts et une centaine de blessés.

Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est déchirée par la guerre, qui a forcé près d'un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile.

Un accord de paix a été signé à Bangui début février entre le gouvernement et quatorze groupes armés. Il est le huitième signé depuis le début de la crise mais la situation sécuritaire reste particulièrement fragile dans ce pays qui compte parmi les plus pauvres au monde. (afp/nxp)