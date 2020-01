Des scientifiques en Australie sont parvenus à répliquer en laboratoire le coronavirus apparu en décembre en Chine, dans ce qu'ils décrivent comme un pas en avant crucial dans la lutte contre l'épidémie de pneumonie virale en cours.

L'Institut Doherty à Melbourne a annoncé mercredi qu'il avait pu créer un nouveau coronavirus à partir d'un échantillon obtenu d'un patient infecté, pour la première fois hors de Chine.

«En obtenant le vrai virus cela signifie que nous avons maintenant la capacité de valider et de vérifier tous nos tests, et d'en comparer les réactions et les sensibilités», a déclaré l'un des responsables de ce laboratoire, Julian Druce. «C'est fondamental pour le diagnostic», a-t-il ajouté.

La Chine était rapidement parvenue à séquencer le génome de ce nouveau coronavirus et à en publier les résultats, permettant aux scientifiques dans le monde de développer de nouveaux outils de diagnostic.

La Chine n'a toutefois pas partagé le virus lui-même avec les laboratoires dans le monde, ce que l'institut australien va désormais faire, via l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a toutefois indiqué de son côté que Pékin avait autorisé la venue en Chine d'experts internationaux pour collaborer avec leurs homologues chinois.

Selon le directeur-adjoint de l'Institut Doherty, Mike Catton, cette réplique du nouveau virus chinois va donner la possibilité aux scientifiques de créer des anticorps tests, leur permettant de détecter le virus chez des patients avant même qu'ils ne présentent de symptômes de la maladie. Gouvernements, universités, et laboratoires pharmaceutiques se sont lancés dans une course contre la montre pour développer un vaccin contre ce nouveau coronavirus, un processus qui peut prendre plusieurs mois. Le virus chinois, apparu en décembre sur un marché de Wuhan, dans le centre de la Chine, a déjà infecté quelque 5.300 personnes et tué 131 autres. (AFP/nxp)