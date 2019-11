Quand ça veut pas, ça veut pas. L'anecdote vaut pour sa portée symbolique. Les habitants du Royaume-Uni sont appelés aux urnes le 12 décembre prochain pour reprendre les choses à zéro au Parlement et pour en finir, ou non, avec le Brexit. A cette occasion, le premier ministre en poste, Boris Johnson, sillonne les campagnes anglaises à bord d'un bus aux couleurs du Brexit. On peut y lire: «GET BREXIT DONE», que l'on pourrait traduire par cette injonction quasi biblique: «Que le Brexit soit!»

Lourd de sens...

Hélas, comme se plaît à le relever une certaine presse britannique, les bus est tombé en panne jeudi. Alors qu'il transportait des journalistes et des membres du staff conservateur, un problème électrique avec les rétroviseurs a forcé le chauffeur à un arrêt dans la ville de Bedford pendant 45 minutes. Boris Johnson n'était pas dans le bus à ce moment-là. Mais c'est tout de même lourd de sens que cette panne ait justement touché les rétroviseurs chez les conservateurs. Ils pourraient y voir un signe qu'ils devraient regarder danvantage devant plutôt que derrière.

E.F.