Plusieurs centaines de classes romandes participeront à la 16e Semaine des médias à l'école du 25 au 29 novembre prochain. Plus de 40 médias sont associés à cette initiative, dont le but est de stimuler l'éducation numérique et l'éducation aux médias en particulier.

Où se situe la frontière entre information et publicité? Comment repérer les fake news? À quoi faut-il être attentif dans les vidéos des youtubeurs? Pourquoi Greta Thunberg suscite-t-elle tant de haine auprès de certains? Telles sont certaines des questions auxquelles les élèves participants sont invités à répondre à travers toute une série d'activités, ont indiqué vendredi les organisateurs dans un communiqué.

Le thème général de cette année est «L'information sans frontières». Vingt-neuf médias écrits, onze médias audiovisuels, deux médias en ligne ainsi que l'agence Keystone-ATS apportent leur contribution, précise la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).

«Une éducation à la citoyenneté»

La section suisse de Reporters sans frontières (RSF) est associée pour la première fois à l'événement. Elle donnera l'occasion à plusieurs classes de dialoguer avec un journaliste réfugié en Suisse.

La participation à la Semaine des médias à l'école est facultative. Outre les activités en classe, les élèves ont la possibilité de visiter des studios et des rédactions, de rencontrer des professionnels, mais aussi de produire leurs propres contenus, sous la forme de texte, son et image.

Cette semaine thématique s'inscrit dans les visées du Plan d'études romand, qui considère l'éducation aux médias comme un pendant indispensable de l'éducation à la citoyenneté, relève encore la CIIP. (ats/nxp)