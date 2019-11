Il a de beaux yeux bleux, «Bear». Mais ce croisé border collie/koolie n'est pourtant pas le compagnon idéal. Il est très énergique, obsessionnel, n'aime pas être touché et se désintéresse totalement des gens. Ses propriétaires, qui n'en voulaient plus après qu'il ait ravagé leur appartement et rongé meubles et murs, s'en sont séparés alors qu'il n'avait qu'un an. Mais ses caractéristiques très spéciales ont attiré l'attention du programme des chiens de détection pour la protection de la faune de l'Université australienne de la Sunshine Coast. Contre toute attente, ce sociopathe avait toutes les qualités pour pister des koalas.

Aucun intérêt pour sa proie

Pour détecter un animal, sans risque pour ce dernier, un chien doit en effet impérativement se concentrer sur l'odeur de sa cible, tout en étant parfaitement désintéressé par sa proie elle-même. C'est exactement ce qu'est «Bear», qui est devenu le premier chien en Australie à savoir détecter des koalas vivants, tandis que les autres chiens les pistent en suivant leurs crottes, explique 9News. Ce qui le rend brillant, c'est son obsession pour sa récompense, qui est d'avoir le droit de jouer avec sa baballe quand il a trouvé un koala. Il ne songe qu'à cela, fait tout pour dénicher un marsupial et, une fois celui-ci signalé, s'en désintéresse complètement pour s'amuser.

Aujourd'hui âgé de 6 ans, «Bear» a trouvé cette année des dizaines de koalas dans le cadre de recherches sur leurs conditions de vie et leur habitat. Mais sa faculté de pouvoir repérer l'animal lui-même, même lorsqu'il se trouve au sommet d'un arbre, a donné une idée au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW): l'utiliser pour tenter de secourir les koalas menacés par les incendies qui ont ravagé plus d'un million d'hectares de terres agricoles et de brousse dans l'est de l'Australie ces dernières semaines. On estime que 350 koalas pourraient avoir péri dans ces feux.

De l'espoir, mais...

«Bear» a donc commencé ce mois à être engagé dans des conditions d'incendie. Il a toutefois dû être doté d'un équipement spécial, à savoir des chaussettes afin de protéger ses pattes des braises ou des cendres chaudes sur lesquelles il marche. Même au milieu des flammes, il est capable de détecter un animal bloqué sur un arbre. Le seul bémol à cette histoire, c'est que même si l'IFAW espère beaucoup de «Bear», il n'a encore secouru aucun animal depuis le début de son engagement, selon l'agence Reuters. Mais il n'est en chasse que depuis quelques jours.

Michel Pralong