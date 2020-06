Le taux de chômage des Etats-Unis a déjoué tous les pronostics en mai, diminuant à 13,3% et l'économie, pourtant mise à genoux par la pandémie de coronavirus, a créé 2,5 millions d'emplois, selon les données publiées vendredi par le département du Travail.

Le président Donald Trump s'est immédiatement auto-congratulé de cette baisse surprise, saluant sur l'un de ses tweets envoyés en canonnade un «rapport sur l'emploi vraiment énorme. Grand président Trump (je plaisante mais c'est vrai)!».

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)!