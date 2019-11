Lorsque les Lions lausannois disputent une rencontre dans son entier, ils ne sont pas loin d’être irrésistibles. Demandez aux Bernois ce qu’ils en pensent. La semaine dernière, le SCB s’était fait étriller à la Vaudoise aréna 5-0 par un LHC intenable. Et ce match n’est pas une exception. Non, les hommes de Ville Peltonen sont coutumiers de ces rencontres qui pourraient être qualifiées de références. Zoug ou Lugano figurent notamment à leur prestigieux tableau de chasse. Mais ils auraient réellement ce statut de référence s’ils étaient suivis par autant d’autre succès convaincants. Ou du moins de matches pleins, car le Totomat n’est finalement qu’un reflet incomplet des prestations d’une équipe.

Mais ces prestations pleinement abouties ne sont pas majoritaires sur la feuille de route lausannoise. Cette doublette face au HC Davos en est finalement l’illustration plus que parfaite. Déjà battus dans les montagnes grisonnes samedi après avoir encaissé ses quatre buts en sept (!) minutes, les Lausannois ont «récidivé» dans leur antre de la Vaudoise aréna ce mardi soir. Problème? Le «blanc» a duré plus longtemps, même s’il n’a pas eu autant de conséquences que samedi. Toujours est-il qu’après un premier tiers équilibré, les joueurs locaux ont ensuite disparu durant de nombreuses minutes après avoir été étouffé par les Grisons. Une plus grande intensité et une plus grande justesse en phase de transition de la part des Davosiens a mis le LHC sur les pattes arrières.

Si la cacahuète de Joel Genazzi n’avait pas permis aux Lausannois d’égaliser à quelques secondes de la sirène finale, Lausanne aurait même quitté la glace la tête basse. Avec ce point dans la musette, les Lions n’ont pas tout perdu. A eux désormais de trouver un moyen de jouer de manière cohérente durant 60 minutes et de ne pas alterner le franchement excellent et le moins bon.

Une chose est sûre, cette équipe lausannoise a toutes les clés pour être une équipe majeure de ce championnat. Cette troisième place avec 31 points en 19 matches en est la confirmation plus qu’éclatante. Imaginez ce dont les Vaudois sont capables en jouant 60 minutes avec une vraie régularité. Berne s’en souvient sûrement encore.

Lausanne - Davos 3-4 tab (1-0 0-2 2-1)

Vaudoise aréna, 7654 billets vendus.

Arbitres: MM. Lemelin, Mollard; Progin, Obwegeser.

Buts: 15e Froidevaux (Lindbohm, Kenins) 1-0, 26e Palushaj (Lindgren, Corvi/5c4) 1-1, 39e Rantakari (Paschoud) 1-2, 48e M. Wieser 1-3, 48e Lindbohm (Herren, Jeffrey) 2-3, 60e Genazzi (Jeffrey, Junland/6c5) 3-3.

Tirs aux buts: Herren -, Corvi -, Bertschy -, Palushaj -, Moy 1-0, Tedenby 1-1, Almond -, Ambühl -, Jeffrey -, Baumgartner 1-2.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Emmerton, Kenins; Vermin, Jeffrey, Herren; Moy, Jooris, Almond; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Rantakari, Paschoud; Kienzle; M. Wieser, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Tedenby; Herzog, Baumgartner, Ambühl; Frehner, Aeschlimann, D. Wieser; Eggenberger. Entraîneur: Wohlwend.

Notes: Lausanne sans Grossmann (blessé) ni Wärn (surnuméraire). Davos sans Nygren (blessé) ni Meyer (surnuméraire). Tirs sur les montants: 21e Emmerton, 23e Almond. 57’55 Lausanne demande un temps-mort et joue sans gardien de 58’27 à 59’07.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 3x2’ contre Davos.