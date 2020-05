A partir de samedi, le régime frontalier entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche sera assoupli. Les couples transfrontaliers, les personnes qui souhaitent rendre visite à leur famille au sens large comme celles qui ont une résidence secondaire dans le pays voisin peuvent traverser la frontière.

Le Conseil fédéral permet aussi de changer de pays pour assister à un mariage ou à des funérailles. Dès samedi, les propriétaires d'un lotissement pourront également se rendre dans le pays voisin pour accomplir des travaux agricoles ou prendre soin d'animaux.

Pas encore avec la France

Ces règles ne s'appliquent pas encore à la France, a déclaré vendredi Mario Gattiker, secrétaire d'État aux migrations, devant la presse à Berne: la situation dans l'Hexagone reste malgré tout différente, en raison notamment des restrictions de déplacements à l'intérieur même du pays. Mais il est également prévu d'ouvrir progressivement les frontières avec ce pays d'ici à la mi-juin. Les frontières avec l'Italie restent, elles, fermées jusqu'à nouvel ordre.

«Nous avons reçu des milliers de demandes de couples binationaux, mariés ou non, au cours des dernières semaines», a dit le secrétaire d'Etat. Pour ces personnes et d'autres, la «vie à la frontière s'améliore à nouveau. La liberté partielle de voyager a été décidée après des discussions intensives au niveau du secrétaire d'État», a poursuivi le haut-fonctionnaire.

Réouverture en souplesse

D'entente avec l'Allemagne et l'Autriche, nous allons ouvrir tous les points frontière: ce processus commence vendredi et se terminera le plus vite possible, a précisé Christian Bock, directeur de l'Administration fédérale des douanes (AFD). Les cantons frontaliers seront informés.

Il sera en revanche toujours interdit de venir en Suisse ou d'aller dans les pays voisins pour faire du tourisme et des achats ou prendre de l'essence. Les douanes vont axer les contrôles sur les risques, mais pourront rapidement les renforcer si besoin.

Ces décisions ont un impact sur l'engagement de l'armée aux frontières. Les forces de l'armée de milice sont retirées vendredi aux frontières avec l'Autriche et l'Allemagne mais restent en place avec la France. (ATS/Le Matin)