La NHL et l'Association des joueurs de NHL ont annoncé mercredi que les Boston Bruins, les Nashville Predators, les Colorado Avalanche et les Columbus Blue Jackets prendront part aux NHL Global Series 2020: des rencontres du championnat nord-américain disputées sur sol européen en automne.

Boston et Nashville ouvriront la saison 2020-21 en octobre prochain dans l’O2 Arena de Prague. Plus tard dans l'année, les Avalanche et les Blue Jackets s'affronteront en deux matches dans l’Hartwall Arena d’Helsinki.

Un crochet par la capitale suisse

Plus intéressant encore pour les fans de hockey suisse. Le Predators termineront leur camp d’entraînement dans la capitale fédérale afin d’y affronter le CP Berne dans le cadre du NHL Global Series Challenge 2020. Une bonne occasion de voir Roman Josi et Yannick Weber en action sur la glace de la PostFinance Arena bernoise, dans une configuration nord-américaine.

Boston, le Colorado et Columbus ont déjà joué en Europe, alors que ce sera une première pour Nashville. Les Predators, par contre, ont déjà disputé deux matches dans la NHL au Japon.

De plus amples informations quant aux dates de ces NHL Global Series 2020 et de ces NHL Global Series Challenge 2020 seront communiquées plus tard.

Claude-Alain Zufferey