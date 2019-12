Bien plus que de la joie, c’est un sentiment de libération qui s’est emparé du stade de Tourbillon, samedi peu avant 21 heures. Non, le FC Sion n’avait pas réalisé une grande prestation, loin s’en faut. Mais il venait d’avoir l’excellente idée de gagner un match de Super League, chose qu’il n’avait plus réussi à faire depuis le 21 septembre à Neuchâtel. Vainqueurs dans la douleur de la lanterne rouge thounoise (2-1), les Valaisans ont ainsi engrangé trois fois plus de points que lors de leurs huit dernières sorties! Pas de quoi sabrer le champagne, certes, mais voilà tout de même un coulis de douceur au cœur d’un automne pourri.

«Nous avons incroyablement souffert et nous sommes incroyablement soulagés», résume l’attaquant Ermir Lenjani. Il y a de quoi parce qu’à la mi-temps encore, les affaires paraissaient mal emmanchées. Cueilli dès la 7e minute, lorsque Saleh Chihadeh a filé dans le dos d’un Jan Bamert mal parqué pour battre Kevin Fickentscher, Sion a traîné son spleen jusqu’à la pause – un seul tir cadré, celui d’Anto Grgic à la 44e. «Nous étions fébriles au début et ce goal nous a encore plus bloqués, constatait ensuite l’entraîneur Christian Zermatten. Mais nous avons su davantage nous projeter vers l’avant par la suite et, au final, cette victoire fait vraiment plaisir.»

Elle doit beaucoup à Seydou Doumbia. L’attaquant ivoirien, entré à la 50e, a fait pencher la balance. D’abord en reprenant de la tête un corner de Grgic, ce qui donna lieu à un cafouillage dont Itaitinga – lui aussi entré en cours de jeu – est sorti vainqueur (1-1 à la 67e). Un petit quart d’heure plus tard, Doumbia n’a cette fois-ci eu besoin de personne – si l’on excepte le très bon centre de Grgic – pour tromper une seconde fois, toujours du chef, Guillaume Faivre (79e).

«Ce n’est jamais simple, lorsqu’on traverse une spirale négative, mais nous avons eu le mérite de montrer du caractère», notait pour sa part Kevin Fickentscher, portier décisif à la 81e, avant de pousser un grand «ouf». «C’est bon pour le moral de tout le club, de l’équipe et du staff», concluait-il dans un sourire. Et le président, dans tout ça? «C’était impératif de gagner et nous avons montré la réaction dont nous avions besoin en deuxième mi-temps», appréciait Christian Constantin, sans s’emballer pour autant.

Car un soulagement ne s’accompagne pas forcément de certitudes. Et une copie équivalente à celle montrée samedi face à Thoune pourrait ne pas s’avérer suffisante dimanche prochain au Parc Saint-Jacques, face à Bâle. Une chose est certaine: cette victoire face au dernier de la classe a rallongé l’espérance de vie du duo Christian Zermatten-Sébastien Bichard sur le banc de Tourbillon.

Simon Meier, Sion

