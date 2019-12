Femme insatiable cherche aventure

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Le quotidien d’une femme au fort appétit sexuel n’est pas toujours aussi plaisant qu’on peut se l’imaginer: de fait, le modèle dominant du couple ne convient pas vraiment à ces «insatiables» dont les besoins ne sauraient être satisfaits par un seul homme. Le récent sondage réalisé par TheCasualLounge – premier site de rencontres passagères en Suisse – a montré que ces femmes à la grande libido sont nombreuses à utiliser les plateformes de casual dating pour satisfaire leurs désirs. Grâce à TheCasualLounge, elles ont désormais la possibilité de multiplier les rencontres sexuelles en toute discrétion.

N. (26 ans), une utilisatrice très régulière de la plateforme, en dit plus sur cette tendance: «Depuis que je me suis inscrite sur le site, ma libido n’est tout simplement plus un problème et je n’ai plus à me retenir, dit-elle sourire aux lèvres. Sur TheCasualLounge, je peux trouver un homme en deux minutes chrono, n’importe quand et n’importe où – le rêve! Il m’arrive même de convenir de plusieurs rendez-vous à la suite, quand j’ai une après-midi de libre. Le mieux, c’est de pouvoir sélectionner les hommes en fonction de mes envies du moment. C’est un peu comme faire son marché! J’apprécie aussi beaucoup la possibilité de garder son anonymat sur le site: les femmes ayant un grand appétit sexuel ne sont pas toujours très bien perçues, et je préfère rester discrète…»

Les femmes comme N. sont, sans surprise, parmi les utilisatrices les plus actives du site. Pour la chargée de communication de TheCasualLounge, la gestion de cette demande quasi permanente représente un véritable défi: «Très concrètement, les besoins de ces femmes sont parfois tels qu’il nous arrive de manquer d’hommes. D’autant plus que, sur notre plateforme, l’équilibre entre les sexe est loin d’être atteint: plus de 65% de nos utilisateurs sont des femmes. Je suis toujours étonnée d’entendre dire que les sites de rencontres coquines ne sont utilisés que par des hommes. La réalité est tout autre: aujourd’hui, de plus en plus de femmes tiennent à vivre leurs fantasmes jusqu’au bout tout en conservant leur liberté.»

