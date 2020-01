Environ 5000 personnes se sont lancées dans les rues de Lausanne depuis la gare CFF jusqu'à la place de la Riponne. Greta Thunberg devrait s'y exprimer vers midi. La jeune activiste a pris place dans le cortège et génère beaucoup de curiosité de la part des médias qui se bousculent.

L'ambiance de cette nouvelle grève en faveur du climat est très similaire aux précédentes avec le slogan «on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat!» scandé par les collégiens vaudois qui forment l'essentiel du cortège.

On y remarque aussi la présence de nombreux jeunes Alémaniques, attirés par la perspective de voir l'icône suédoise Greta Thunberg.

Pour Daniel Brélaz (Verts/VD), cette manifestation est une piqûre de rappel pour la cause: «Greta est sur le chemin de Damas.»

Selon les observations du matin.ch, la police a renforcé sa présence sur la place Saint-François, haut-lieu des banques à Lausanne, où l'on craint des débordements.

Après le départ du cortège, une dizaine de jeunes déguisés en black bloc se sont fait remarqués devant la gare Cff. La police est intervenue en nombre pour les entourer, tandis qu'un car est venu pour les embarquer. Il semble qu'il s'agissait simplement d'une provocation... Pour, l'instant il n' y a aucune trace de perturbateurs dans le cortège.

Eric Felley

(Développement suit)