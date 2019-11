Emilia Clarke s'est attaquée aux producteurs de «Game of Thrones» pour l'avoir forcée à apparaître nue à l'écran. L'actrice de 33 ans, qui sortait d'une école de comédie quand elle a décroché le rôle de Daenerys Targaryen en 2010 dans la série, a révélé qu'elle n'était pas à l'aise avec ce qu'on lui a demandé de faire sur le tournage.

Âgée de 24 ans au début du tournage, celle-ci explique avoir eu le sentiment d’avoir été prise au piège quand on lui a remis les scénarios. «Je n’avais pas la sensation d’avoir le choix. Je me suis lancée là dedans en me disant qu’à un moment ça finirait bien par avoir du sens. Mais certains jours, je me retrouvais sur le plateau nue, devant plein de gens», confie la comédienne

Elle poursuit: «Je me sentais débordée par mes émotions, je ne savais pas ce que je devais faire, ni ce qu’on attendait de moi. Il pouvait m’arriver de me rendre aux toilettes pour pleurer. Je revenais sur le plateau comme si de rien n’était.»

Elle sait désormais ce qu'elle veut

Aujourd'hui, elle ne se laisse plus faire. Elle ne veut plus jamais se retrouver dans la même situation qu'à ses débuts. «Je sais beaucoup mieux ce avec quoi je suis à l'aise, et ce que je peux faire. J'ai été en conflit sur des plateaux. Lorsque je dis: «Non, je garde le drap relevé» et on me répond: «Tu n'as pas envie de décevoir les fans de «Game of Thrones»» et je leur rétorque: «Allez vous faire f*utre»», a-t-elle expliqué dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

Rétrospectivement, l'actrice avoue qu'elle trouve le nombre de scènes où elle se retrouve nue dans la série culte «énorme» et que son manque d'expérience rendait le tournage maladroit, même quand elle aimait la scène qu'elle jouait. Je n'avais jamais vu un film avant. Et là j'étais sur un plateau, complètement nue, avec tous ces gens, et je ne savais pas ce que je devais faire ni ce qu'on attendait de moi. Je ne savais pas ce que les gens voulaient ni ce que je voulais», a-t-elle ajouté, avant de préciser que son confrère Jason Momoa, qui jouait son mari dans la première saison, l'avait aidée à rendre ce moment plus simple.

«C'était très dur mais c'est pour ça que les scènes que j'ai tournées avec Jason étaient merveilleuses, parce qu'il me disait: «Tu as raison, chérie, ce n'est pas normal»», a-t-elle révélé.

Cover Media