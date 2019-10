Un Serbe de Bosnie extradé en 2018 par la France a été condamné mercredi à 20 ans de prison pour crimes de guerre par un tribunal de Sarajevo. Il a été sanctionné pour l'assassinat de plusieurs dizaines de civils au début de la guerre en Bosnie (1992-95).

Il s'agit de la peine la plus lourde que la justice bosnienne peut prononcer pour des crimes de guerre. Radomir S., 64 ans, a été reconnu coupable d'avoir participé à un massacre de civils bosniaques (musulmans) à Visegrad, en Bosnie orientale, le 14 juin 1992.

Il avait été inculpé par le parquet pour avoir assassiné, avec d'autres militaires ou paramilitaires serbes, 59 civils, dont beaucoup de femmes et d'adolescents, enfermés dans une maison qui a ensuite été incendiée.

Un «crime contre la population civile»

Radomir S. «a commis un crime contre la population civile et ce tribunal le condamne à une peine de 20 ans de prison», a annoncé la juge Enida Hadziomerovic, lors de la lecture du verdict.

Une quinzaine de personnes présentes dans la salle, des proches des personnes assassinées et des membres d'associations de victimes de crimes de guerre, ont applaudi à l'annonce de cette sentence, a constaté un journaliste de l'AFP.

Précédentes condamnations

Pour le même massacre, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), qui siégait à La Haye, avait condamné en appel en décembre 2012 deux cousins, Milan et Sredoje Lukic, membres du groupe paramilitaire serbe des «Beli Orlovi» (Les aigles blancs). Ils avaient écopé respectivement de la prison à vie et de 27 ans de réclusion. Plusieurs personnes ont survécu à ce massacre et ont pu témoigner.

Installé en France après la guerre intercommunautaire de Bosnie, Radomir S. avait été une première fois interpellé en 2014, puis libéré sous contrôle judiciaire. Il avait de nouveau été interpellé en juin 2018 en région parisienne et extradé vers la Bosnie.

La guerre de Bosnie a fait environ 100'000 morts. Entre avril et juin 1992, les forces serbes de Bosnie ont tué à Visegrad et dans ses alentours plus de 1500 civils, selon l'Institut bosnien pour les personnes disparues. (ats/nxp)