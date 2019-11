Les New Jersey Devils sont sortis vainqueurs de l’unique match qui figurait au calendrier du championnat de NHL jeudi, jour de la Thanksgiving aux Etats-Unis. L’équipe entraînée par John Hynes s’est imposée 4-6 contre un Canadien de Montréal à la dérive. Le club de la métropole québécoise a en effet enregistré un sixième revers consécutif et a dû faire face aux huées de son public.

Sixième revers d’affilée pour le CH. 6 à 4 contre les Devils. Encore une fois, le DJ part la musique dans le tapis pour enterrer les huées. — J-F Chaumont (@JFChaumontJDM) 29 novembre 2019

Nico Hischier, lui, a une nouvelle fois griffé la feuille des compteurs au Centre Bell. Crédité d’un assist (son 11e de la saison) sur la quatrième réussite attribuée à Jesper Boqvist, le joueur de centre valaisan a amassé cinq points lors de ses trois dernières parties livrées dans l’antre des Habs.

Le 2 février, il avait inscrit deux goals, dont le but gagnant dans la prolongation; le 16 novembre, il avait allumé une fois la lampe et réussi une passe décisive. «Ce soir, je ne suis pas très content de ma performance, nous a-t-il expliqué avant de filer sous la douche. J’ai commis deux revirements lors de la première période et je m’en veux. Disons que je pense qu’il m’est arrivé d’être meilleur.»

Cependant, l’essentiel est ailleurs et réside dans la quête des ces deux unités qui permettent aux Devils de conserver l’espoir de revenir dans la course aux play-off. Avec une collecte de 22 points en 24 parties, ils accusent un passif de neuf points sur le dernier fauteuil qualificatif. «Ce n’était définitivement pas un grand match, mais, dans notre situation, on ne va pas faire la fine bouche», a ajouté l’ex-junior du HC Viège. Hischier est le seul Suisse à avoir vu l’action puisque le défenseur zurichois Mirco Müller a été rayé de l’alignement dans un troisième duel consécutif.

Du côté montréalais, l’entraîneur Claude Julien a affiché sa déception: «Je suis frustré et fatigué de perdre.»

Après avoir effectué un probant départ dans la campagne 2019-2020, les Habs figurent aujourd’hui à la 9e place de la Conférence Est avec quatre points de retard sur les 8es, les Philadelphia Flyers qui se présenteront à Montréal samedi (21h).