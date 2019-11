Dustin Jeffrey n’est pas passé bien loin de griffer la fiche statistique, ce qui représente un minimum syndical pour lui depuis qu’il évolue au LHC (181 matches, 187 points). Mais le tir du Canadien, depuis le milieu de la patinoire, est venu mourir sur le poteau droit de la cage bernoise délaissée par le gardien Pascal Caminada, qui avait auparavant cédé sa place à un sixième joueur de champ dans une fin de match asphyxiante.

Dustin Jeffrey n’a pas été le héros - la mission a été remplie par Christoph Bertschy, auteur d’un tour de passe-passe à 77 secondes du gong - d’une soirée durant laquelle de nombreuses paires d’yeux étaient rivés sur lui, un peu plus de 48 heures après qu’il ait appris que son contrat à Lausanne ne serait pas renouvelé.

«DJ» ne restera probablement pas sur le marché bien longtemps et les clubs suisses intéressés par ses services ne manqueront pas au cours des prochains jours. Les qualités du joueur de centre canadien - comme sa régularité, son intelligence de jeu et sa capacité à bonifier ses ailiers - sont toujours recherchées, même si la direction sportive du LHC a pour sa part choisi de s’en passer à l’avenir. Si cette décision a provoqué l’incompréhension de nombreux supporters lausannois, elle peut toutefois se justifier si l’on sait que dans un hockey sur glace en perpétuelle évolution, d’autres qualités - comme la vitesse surtout, mais aussi l’intensité - sont également en forte demande. Avec un étranger au profil hybride comme Cory Emmerton déjà sous contrat en vue de la saison prochaine, il n’est pas farfelu d’imaginer que le LHC a sans doute besoin de miser sur d’autres atouts que ceux offerts depuis maintenant plus de trois saisons par Dustin Jeffrey.

Pas transcendant au printemps

Et même s’il vaut son pesant d’or et son point par match, «DJ» traîne tout de même un boulet: il a souvent déçu lors des séries pour le titre et n’a jamais réussi à transcender le LHC une fois le printemps arrivé. Le club vaudois n’a remporté qu’une seule série de play-off – au printemps dernier, 4-3 contre Langnau - et a manqué le top 8 à une reprise depuis que le meneur de jeu canadien est à la baguette...