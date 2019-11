Dans une carrière, chaque footballeur rêve de marquer le but de l’année, à tout le moins du mois. Samedi soir à la Maladière, Miguel Castroman (24 ans), lui, l’a fait en signant des 20 mètres la plus merveilleuses des reprises de volée, à la réception d’un corner de Matteo Tosetti. Le geste parfait pour une frappe du pied gauche qui l’a été tout autant, le ballon giclant sous la barre de la cage défendue par Minder. Si le but, récompensant en l’occurrence une prise de risques maximale, avait été l’œuvre de Cristiano Ronaldo ou de n’importe quelle autre star de la planète foot, il aurait assurément déjà fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Mais il a été réussi par un «modeste» joueur du FC Thoune, ce qui en réduit inévitablement - mais à tort - la portée. Il n’empêche que son bijou de la 52e minute devrait se retrouver en bonne place lorsqu’il s’agira, dans quelques semaines, de compiler les plus beaux buts de l’année 2019.

???? | This is UNREAL from Miguel Castroman to make it 2-0 to FC Thun.



What a volley!



???? #XAMTHU pic.twitter.com/HSEE2HZ4JX — ???????????????????????????????????????????????????? (@FootballSwissEN) 9 novembre 2019

En guise d’échauffement, le No 7 bernois avait déjà frappé fort lors de l’ouverture du score, un but qui restera comme son premier inscrit en Super League.

Une combinaison travaillée à l’entraînement

Pour ce qui est du second, la combinaison avait été encore répétée la veille à l’entraînement, sans opposition. Le résultat a dépassé ce que «Superman Castroman» pouvait rêver de mieux. «C’est bien sûr magnifique mais mon but doit aussi beaucoup à la précision du service de Matteo Tosetti», devait convenir le héros de la soirée, pour le FC Thoune s’entend. Un héros dont le doublé a pourtant bien failli ne rapporter qu’un seul point aux visiteurs, Xamax parvenant à effacer son passif avant de tout perdre quelques secondes plus tard.

«Il n’est pas normal d’encaisser deux buts comme on l’a fait, devait fulminer le milieu de terrain de la Stockhorn Arena. Cela dit, on a aussi vu à cette occasion le caractère du FC Thoune, qui a trouvé la force d’aller marquer un troisième but, ce qui n’était pas évident.»

Ancien joueur d’YB où il n’était pas parvenu à s’imposer, Miguel Castroman avait disputé les deux dernières saisons en Challenge League, sous les couleurs de Schaffhouse où il avait fait l’objet d’un prêt (57 matches/19 buts). Flairant le bon filon, Thoune n’avait ensuite pas hésité à l’engager cet été pour lui offrir une véritable chance d’évoluer dans l’élite helvétique. Andres Gerber, son toujours aussi efficace directeur sportif, ne doit pas le regretter.