Killian Mottet a brisé la monotonie d’un derby romand soporifique jusque-là en remettant FR Gottéron sur les rails. Il restait alors 61 secondes à écouler en deuxième période, et cela faisait quelques minutes déjà que les Dragons allaient un peu mieux.

C’est long, une soirée, lorsque l’on patine dans le vide et que le moindre semblant d’élan offensif finit par se briser sur un adversaire recroquevillé en zone neutre, ou qui fait bloc devant son gardien en dernier recours.

Tobias Stephan, de retour devant les filets après avoir cédé sa place la veille à Lucas Boltshauser pour affronter les Langnau Tigers, n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent avant de capituler sur ce tir de Mottet, une réussite avant tout rendue possible par le coup d’œil de David Desharnais. A peine trois tirs en première période, puis quelques-uns de plus en deuxième période, lorsque les Dragons ont trouvé davantage de justesse dans leur jeu offensif.

C’est marrant d’ailleurs que l’attaquant sans doute le moins inspiré jusque-là soit celui qui ait permis à Gottéron de revenir dans le match. Mottet a eu le mérite de s’être retrouvé au bon endroit, au bon moment, et c’est tout ce dont Gottéron avait besoin pour se remettre les idées en place. Contre Lausanne, les Dragons ont enfin été bons dès l’instant où ils ont cessé de trop calculer et qu’ils se sont enfin laissés porter par leurs émotions.

Gottéron, enfin des émotions

Avant de craquer durant la prolongation (62e, Sprunger) par la faute d’une pénalité irréfléchie de Robin Grossmann, pourtant l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe, le Lausanne Hockey Club a longtemps livré la partition qu’il fallait face à un adversaire qui ne s’est jamais réellement senti à l’aise et n’est pas vraiment monté dans les tours avant les dix dernières minutes du temps réglementaire.

Et même sans le coach Ville Peltonen à la baguette – le Finlandais, qui déjà n’avait pas terminé la partie contre Langnau vendredi, était alité en raison d’une gastro-entérite -, les Lions ont déroulé leur plan de match habituel: une prestation compacte en défense, le gel complet de la zone neutre en quadrillant les quelques mètres qui séparent les deux lignes bleues.

Enfin, le talent individuel de ses meilleurs éléments pour faire la différence, à l’image de ce but de Jöel Vermin (51e, 1-2) qui ressemblait fortement à un but gagnant avant qu’il ne soit gommé 87 secondes plus tard par une réussite de David Desharnais (53e, 2-2).

Le LHC, plus réfléchi et doté d’une meilleure maîtrise collective, a eu pour seul tort de s’être montré trop minimaliste. Les Lions n’ont jamais semblé particulièrement intéressés à passer la vitesse supérieure, et cette frilosité a fini par se retourner contre eux en fin de soirée.

Sans doute ont-ils été quelque peu refroidis par leur prestation de la veille, à domicile contre Langnau, lorsqu’ils ont été trahis par leur égo en galvaudant une avance de quatre buts face aux Emmentalois (de 4-0 après 26 minutes à 4-3 en toute fin de match).

Hier à Fribourg, les Lausannois avaient au moins remis un soupçon de rigueur dans leur jeu après être passés à deux doigts de la correctionnelle 24 heures auparavant. Alors que les trois points leur ont longtemps tendu les bras, voici pour eux une bien maigre consolation.

Cyrill Pasche, Fribourg

