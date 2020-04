Le monde bouge, la logistique s’adapte

Spécialiste Amélioration Continue & Qualité Votre mission: Rattaché au Directeur et en liaison avec les membres du Comité de Direction, vous êtes un acteur clé de l’animation et de la gestion de l’amélioration continue dans l’entreprise. En outre, en support de notre secteur Qualité, vous assurez le suivi et la mise en place de notre politique Qualité Vous trouverez le descriptif complet du poste sur notre site. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) directement en ligne sur www.cimo.ch

Professeur-e HES associé-e à 80% “Spécialisation en santé mentale et psychiatrie“ Chargé-e de cours HES à 50% “Santé mentale et psychiatrie” Maître d’enseignement HES à 80% “Enseignement en méthodologie de la recherche et les sciences infirmières” Maître d’enseignement HES à 80% “Enseignement dans le domaine de la santé mentale” Détails des postes: www.hesge.ch La HES-SO Genève/HEdS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la diversité.

Eliane Schneider Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) Genève

La majeure partie des entreprises suisses ont pris conscience et ont réagi au bon moment: leur logistique est aujourd’hui gérée par des professionnels bien formés. Gain de temps, économie financière, stockage équilibré, minimum de déchets. «C’est la septième profession la plus choisie sur le plan national et sa visibilité a explosé avec le Covid-19, lance Jean-Bernard Collaud, directeur de l’Association suisse pour la formation professionnelle en logistique Romandie (ASFL-SVBL). Les 1652 candidats suisses aux derniers examens finals ne chôment pas: leur employabilité est maximale et l’éventail des débouchés énorme.»

Outre le CFC, la profession offre une filière AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) en deux ans et permet également d’accéder aux cursus ES, brevet et diplôme fédéral.

La formation est en pente croissante. Avant la crise, Genève, par exemple, avait ouvert une troisième classe pour accueillir la dernière volée d’apprentis. «Sur nos 150 jeunes, certains ont déjà une expérience professionnelle ou ont parfois touché à un autre apprentissage, souligne Jean-David Dallinge, doyen au Centre de formation professionnelle Services et hôtellerie-restauration (CFPSHR) de Genève. Mais, une fois lancés dans la formation de logisticiens, ils sont motivés à aboutir au diplôme. La réussite aux examens du CFC est extraordinaire: elle frôle les 95%. Sans oublier les adultes qui se forment, via l’article 32, en cours du soir.»

Steven Rachez est apprenti logisticien CFC de 3e année chez Givaudan SA. Pour lui, le contact avec la clientèle est aussi essentiel que la gestion des stocks: «Notre travail est varié. Et, contrairement à ce qui pourrait se dégager de l’image de la logistique, nous ne faisons pas fonctionner que nos muscles. Le cerveau est mis à contribution sans cesse pour trouver les meilleures solutions, par les applications informatiques ou sur le terrain.»

Pour Jean-Bernard Collaud, «le métier évolue et s’adapte à son temps. Par exemple, le commerce en ligne a donné un élan nouveau à notre profession. Il faut connaître les marchandises, les préparer, les envoyer, gérer les commandes, toucher les produits le moins possible afin de gagner du temps et du personnel. Le Covid-19 a d’ailleurs suscité une vague de travail sans précédent, qu’il nous faut apprendre à maîtriser.»

Une fois la crise passée, les entreprises devront peut-être envisager leur logistique un peu différemment, en lien avec une production plus locale et moins just in time. Jean-Bernard Collaud en est convaincu: «Les logisticiens actuellement au front feront germer de nouveaux processus, dont la formation professionnelle pourra aussi s’inspirer. Les nouvelles idées revêtent une importance capitale pour dispenser des cours à la pointe.»