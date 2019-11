Christian Constantin l’a clairement laissé entendre: le président du FC Sion n’est pas forcément pressé de désigner le successeur de Stéphane Henchoz. Cela signifie que l’intérim assuré par Christian Zermatten pourrait peut-être se prolonger jusqu’à la pause hivernale (il reste cinq matches de championnat).

Au moment de chercher le technicien (forcément idéal), plusieurs pistes existent déjà bien sûr. Refera-t-on du neuf avec de l’ancien? Cette politique a souvent été adoptée par le passé. Mais le boss de Tourbillon pourrait aussi être tenté d’adopter une nouvelle stratégie, en changeant radicalement d’horizon. Seul indice délivré par Constantin: «Alors même que je n'ai encore rien activé, je croule déjà sous les propositions», assure-t-il. Petite liste non exhaustive de quelques papables.

Fabio Celestini

La deuxième approche sera-t-elle cette fois la bonne? Avant de prolonger en mai dernier son contrat à Lugano, le Vaudois s’était retrouvé en concurrence avec Stéphane Henchoz à Tourbillon. Son style de jeu offensif séduit Christian Constantin, qui a souvent loué les mérites de Celestini, un homme qu’il affectionne et qui a l’avantage d’être libre. De là à voir en lui le prochain occupant du banc sédunois… Si un terrain d’entente était trouvé, l’arrivée de Celestini s’accompagnerait d’une belle bataille d’egos en perspective.

Raphaël Wicky

Le profil idéal pour repositionner le club dans un ancrage plus régional. Depuis son limogeage à Bâle, intervenu dès la première journée de l’exercice 2018-2019, le Valaisan a repris du service au sein de la Fédération américaine, où il est désormais en charge de la sélection M17. On doute cependant que le défi puisse vraiment l’intéresser (pour autant que celui-ci lui soit proposé). Johann Vogel, l’actuel coach des M19 helvétiques, posséderait lui également le profil requis. CC pourrait aussi être tenté de débaucher Ciriaco Sforza (FC Wil).

Didier Tholot

On connaît les liens très forts qui unissent le Français (actuellement sans club, après une dernière expérience sur le banc de l’AS Nancy jusqu’en octobre 2018) et son ancien président. Un cinquième passage en Valais n’est pas exclu. D’autant que Tholot reste à jamais l’homme de la Coupe de Suisse, qu’il a déjà soulevée deux fois avec le FC Sion (2009 et 2015)… Il est aussi celui qui est demeuré le plus longtemps en place sous l’ère Constantin: 74 matches entre décembre 2014 et août 2016.

Christian Zermatten

Le «régional» de l’étape a l’avantage de connaître la maison, ce qui n’est pas négligeable. Proche du président, c’est aussi un formateur. Sa candidature pourrait s’imposer si le FC Sion adoptait une autre politique, davantage axée sur la formation et la promotion des espoirs. A ce titre, Sébastien Bichard, l’actuel coach des M21, pourrait lui aussi représenter une solution interne envisageable. Bien que peu vraisemblable.

Mister «X»

Plusieurs noms, peu connus du grand public, intéressent le président du FC Sion, qui pourrait être prêt à donner sa chance à un candidat fraîchement diplômé. Christian Constantin pourrait ainsi choisir d’aller faire son marché en série B italienne (ou en L2), où plusieurs techniciens n’attendent que d’effectuer le grand saut. A l’opposé, le boss valaisan pourrait tout aussi bien s’attacher les services d’une star du banc afin de mettre au pas les trublions de Tourbillon. Avec l’engagement d’un technicien qui soit au-dessus de la mêlée.

Quelle option le président du FC Sion privilégiera-t-il? Le suspense pourrait bien se prolonger. Et vous, quel est votre avis? Donnez-le nous en participant au sondage ci-dessous.

Nicolas Jacquier

Images: Keystone.