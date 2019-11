Quand il s’est agi vendredi dernier de dévoiler à Zurich la sélection helvétique pour les deux derniers matches des éliminatoires de l’Euro 2020 (contre la Géorgie à Saint-Gall le 15 novembre, puis à Gibraltar en clôture de campagne trois jours plus tard), Vladimir Petkovic a joué la carte de la continuité. La révolution sera par contre vestimentaire puisque la Suisse étrennera au Kybunpark son nouveau maillot, qui sera celui porté sur les pelouses européennes en 2020.

Un maillot extérieur (inauguré dans un match à domicile…) qui tranche radicalement avec l’ancienne tunique, marqué en l’occurrence par la présence stylisée de quatre «montagnes» et surtout l’apparition d’une étrange couleur verte. Pour surfer sur la vague écologiste qui a submergé le pays lors des récentes élections fédérales? Cela pourrait se défendre mais l’on doute fort que cela soit la raison qui ont poussé les designers à reproduire ces sommets. A moins que cela ne soit ceux que les protégés de Petkovic rêvent d’atteindre en juin prochain…

On peut aussi y voir les quatre régions linguistiques et un symbole d'unité.

Living the high life ?



Introducing the new????????2020 Away shirt.

Available now.@SFV_ASF pic.twitter.com/ioKQ7OHzxZ — PUMA Football (@pumafootball) November 12, 2019

Fait certain, la Suisse, à l'instar des autres sélections à cette époque de l'année, ne fait qu’épouser la tendance marketing du moment, avec le lancement d’une nouvelle collection quelques mois avant l’événement – alors même que l’équipe nationale n’a pas encore validé son ticket, ce qu’elle devrait avoir fait au soir du 18 novembre.

Détail piquant: ce nouveau maillot, qui doit être officiellement présenté ce mardi, a fuité lundi déjà jusque sur le site officiel de l’Association Suisse de football avant de rapidement disparaître. Yann Sommer, lui, semble avoir déjà adopté le style 2019-2020. «Un nouveau maillot est toujours un signe de départ avant un grand tournoi, a eu le temps d’expliquer le portier de Gladbach dans des propos publiés sur le site officiel de l’ASF. Cela nous donne une motivation supplémentaire avant les deux prochaines échéances.»

Hormis l'exception géorgienne de vendredi, on sait donc déjà ce que les joueurs suisses porteront lors de leurs prochains matches à l'extérieur. Un maillot qui, on peut en être certain, ne fera sûrement pas l’unanimité et pourrait même choquer les partisans d’une ligne vestimentaire plus classique.

N.JR