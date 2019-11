Olivier Custodio, après la défaite de jeudi face à Copenhague, le FC Lugano est éliminé de la Ligue Europa avant le dernier match du 12 décembre à Kiev. Comment avez-vous vécu la première campagne européenne de votre carrière?

Je ne retiens que du positif. Nous avons montré que nous étions capables de rivaliser avec de très bonnes équipes, comme Malmö ou le Dynamo Kiev – à la maison, nous aurions pu les battre. On a découvert de beaux stades, c’était une chouette expérience.

Malgré le fait de jouer vos matches à «domicile» du côté de Saint-Gall, devant des assistances misérables (1281 spectateurs jeudi)?

Ce n’était pas vraiment une frustration, parce que nous étions au courant dès le départ que ce serait comme ça. Le tirage au sort ne nous a pas réservé des affiches qui font rêver les gens. C’est sûr que cela aurait été chouette de disputer ces matches au Cornaredo, devant quelques milliers de spectateurs supplémentaires. Mais c’est comme ça.

A propos de Cornaredo, Servette y viendra en visite ce dimanche, en championnat. Comment gérer la transition entre les deux épreuves?

Ce n’est en l’occurrence pas un trop gros problème pour moi, puisque je suis suspendu pour ce match contre Servette (il rigole). Mais pour le groupe, c’est vrai que la fraîcheur générale comptera beaucoup. Nous avons enchaîné beaucoup de matches depuis le mois de juillet et, à l’approche de la trêve, c’est vrai que les jambes commencent à être un peu lourdes. Mais dans la tête, ça va.

Une victoire contre les Genevois permettrait à Lugano de se donner de l’air au classement et de regarder à nouveau vers le haut, non?

Après ce que nous avons vécu ces dernières semaines, toutes les occasions de faire des points sont bonnes. Et c’est vrai que trois points supplémentaires nous feraient beaucoup de bien, après nos deux récentes victoires à Lucerne (ndlr: 1-2 le 3 novembre) et à Thoune (0-3 le 24 novembre). Nous avons envie de maintenir cette tendance positive.

Comment avez-vous vécu le récent remplacement de votre ex-entraîneur Fabio Celestini, qui vous avait fait venir au Tessin, par Maurizio Jacobacci?

Le départ d’un entraîneur est une chose à laquelle on est habitué, préparé, quand on est footballeur professionnel. On n’a jamais trop le temps de se lamenter ou de trop réfléchir. On se remet au boulot. Bien sûr que j’avais des affinités avec Fabio mais, quand Jacobacci est arrivé, je ne me suis pas posé de question.

Suivez-vous l’excellent parcours en Challenge League de votre ancien club, le Lausanne-Sport?

Je n’ai pas forcément la possibilité de regarder tous leurs matches, mais je suis leurs performances. Ça joue bien, ça marque beaucoup, c’est chouette. C’est super positif pour la ville de Lausanne et le foot romand en général. Même si pas mal sont partis, il me reste encore quelques potes dans cette équipe. Je ne ressens aucune nostalgie en y pensant, mais j’aurais plaisir à les affronter la saison prochaine en Super League.