C’est un tweet du compte décalé «Out of context servette fc» qui fait gazouiller l’oiseau bleu, jeudi après-midi. La capture d’écran d’une célèbre plateforme de films pornographiques montre une femme légèrement vêtue, de dos, montant des escaliers. En fond, le logo du Servette FC est clairement identifiable. La vidéo aurait été tournée lors d’un salon érotique hébergé par le Stade de Genève en 2016.

pic.twitter.com/j6k9dAI94U — Out of context servette fc (@1890SFC1) October 31, 2019

Le clin d’œil au club Grenat aurait pu en rester un. Mais quelques heures après la publication, le compte officiel du Servette FC reprend la photo. «Servette FC – BSC YB dimanche: ça se bouscule à la billetterie du club!» Le club genevois croit avoir flairé le bon coup marketing et son tweet multiplie les partages. L’idée était peut-être aussi de donner un coup de «boost» à l’affluence du Stade de Genève (7208 spectateurs de moyenne, septième affluence sur les dix en Super League.)

L’avalanche de réactions est immédiate. On peut même parler d’un «shitstorm» qui s’abat en réponse au tweet servettien. Le club doit réagir et le fait assez vite: «Ce qui est amusant sur ce cliché est le logo du club en arrière et qu’il apparaisse sur le site en question. Que la personne en premier plan soit une femme, un homme ou autres, cela nous importe peu. (…) Nous avons préféré tourner cela en dérision. (…) Nous nous excusons auprès des personnes que nous avons pu heurter.»

Semblant dans un premier temps assumer son tweet, le Servette FC se rétracte finalement. Jeudi matin, les fantômes d’Halloween semblent être passés par là et une infographie a remplacé le film porno.