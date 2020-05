Comment faire des rencontres coquines pendant le confinement

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

En période de distanciation sociale due à l’épidémie de COVID-19, on pourrait croire que les rencontres d’un soir ne sont plus d’actualité. Mais c’était sans compter sur l’inventivité des «casual daters», ces femmes et ces hommes inscrits sur des plateformes de rencontres coquines comme TheCasualLounge. En temps normal, ce type de portails leur permet de contacter de parfaits inconnus en vue d’un rendez-vous dans la vraie vie. Mais à l’heure du coronavirus et des mesures de confinement qui l’accompagnent, ces dames et ces messieurs ont dû s’adapter à la situation!

«Quand j’ai réalisé que nous allions devoir vivre confinés pendant des semaines, j’ai d’abord été assez dépitée, raconte S., inscrite sur TheCasualLounge depuis deux ans. En tant que célibataire, ces rencontres passagères me permettent d’avoir une vie sexuelle épanouie tout en gardant mon indépendance, et devoir faire une croix là-dessus pendant plusieurs semaines ne m’enchantait pas vraiment.

Mais quand je me suis connectée à la plateforme, j’ai constaté qu’il y avait encore plus de monde que d’habitude. J’ai passé la soirée à chatter avec des hommes. J’avoue que j’avais sous-estimé le potentiel érotique des conversations coquines!» Même son de cloche chez L., une autre «casual dater»: «Je n’aurais jamais imaginé que les rencontres purement virtuelles puissent être aussi excitantes! confie-t-elle. Evidemment, on ne peut pas aller jusqu’au bout avec la personne, mais je reste en contact avec les hommes qui m’ont vraiment plu pour qu’on se retrouver après l’épidémie. En fait, j’ai l’impression que cette histoire de confinement exacerbe la libido. Ça a sans doute à voir avec la frustration de ne pas pouvoir toucher le corps de l’autre. En attendant, on fait de notre mieux en échangeant des sextos et en ayant des conversations coquines par téléphone quand la confiance s’installe!» On l’aura compris, le confinement n’a pas eu raison des plans d’un soir. Au contraire, c’est le moment idéal de tester les portails de «casual dating» en attendant de pouvoir faire de vraies rencontres!

Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur www.TheCasualLounge.ch, élue meilleure plateforme de rencontres coquines 2020.

Descriptions:

Des rencontres coquines sans sortir de chez vous? C’est possible!

Les plateformes de rencontres entre adultes permettent de retrouver de parfaits inconnus en ligne pour des échanges torrides.

Sextos, sexcams, visio-dates… les outils numériques permettent aujourd’hui de faire des rencontres coquines 100% en ligne.

«Je n’aurais jamais imaginé que les rencontres purement virtuelles puissent être aussi excitantes!»

TheCasualLounge vu à la télévision suisse: