Rohff redécouvre la liberté. Le rappeur avait été condamné par la cour d’appel de Paris à cinq ans de prison pour l’agression d’un vendeur d’une boutique Unkut, appartenant à son rival Booba, à Châtelet en avril 2014.

Les images avaient été captées par des caméras de vidéosurveillance, le groupe avait roué de coups un jeune vendeur, l'abandonnant dans un état critique. Il avait également assommé un autre employé avec une caisse enregistreuse et détérioré la boutique. Incarcéré depuis juin, il a bénéficié d’une liberté conditionnelle.

C’est sur son compte Instagram qu’il a annoncé sa sortie de Fleury-Mérogis. «Libre depuis ce matin!! A tous ceux et celles qui ont pensé à moi Merci pour vos messages de soutien. A tous ceux et celles qui m’ont écrit. Vos lettres ont agrandi ma cellule et en ont fait une suite royale!», peut-on lire en légende d’une photo prise devant l’établissement pénitencier.

Et d’ajouter : «Merci beaucoup. Force à vous. 4ème droite promenade terminée!!! Force Courage et Honneur j’vous oublis pas les frères. Bientôt votre tour Inch Allah!»

Cover Media