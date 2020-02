Bon sang ne saurait mentir. Et même si David Schumacher est le fils de Ralf et pas de Michael, son géniteur a tout de même un joli CV en Formule 1. Le «frère de» a participé à 180 Grands Prix, fêté 6 victoires, est monté sur 27 podiums et s’est élancé à 6 reprises de la pole-position. Il a couru chez Jordan, Williams et Toyota.

Le jeune David, 18 ans, avait été mis à l’essai par le Charouz Racing System – qui emploiera notamment en F2 le Genevois Louis Delétraz – en fin de saison dernière et fini 21e sur 30 du terrible GP de Macao. Il avait également pris les commandes d’un bolide du Campos Racing lors d’un week-end de compétition à Sotchi.

#F3Regional #TestImola ????????

Últimos 20 minutos de sesión ingresa al box del @USRacingTeam @Marcossiebert1 ???????? hasta el momento se ubica P2 detrás de David Schumacher su compañero a 0.104 pic.twitter.com/UUcyWbN9w0 — Corazondef1 (@Corazondef1) July 18, 2019

L’essai a été concluant, puisque le cousin de Mick Schumacher (pilote de F2 avec Prema et utilisé deux fois comme essayeur par les écuries de F1 Ferrari et Alfa Romeo en 2019) a signé un contrat pour tout l’exercice 2020 avec la formation tchèque. Il y fera la paire avec un pilote finlandais, Niko Kari (20 ans).

«Je suis très heureux et reconnaissant de pouvoir faire le saut en F3, a apprécié le jeune homme. J’ai couru à deux reprises à ce niveau l’année dernière et ç’a été une bonne préparation pour ce qui m’attend. Je dois encore apprendre des choses à propos de cette voiture et j’en ai besoin, parce que nous n’avons pas énormément de possibilités de nous entraîner lors des week-ends de course.»

David Schumacher a fait ses débuts en karting aux côtés de Mick alors qu'il n'avait que 7 ans. Il a débuté en monoplace en 2017, dans le Championnat des Emirats Arabes Unis de Formule 4 (5 victoires). L'Allemand est ensuite passé par différentes formules, avant de tenter sa chance en F3.