On savait déjà qu’Young Boys était la meilleure équipe de Suisse depuis 2017. Sans surprise, l’équipe de la capitale l’est aussi si l’on prend soin d’établir le classement sur l'année civile en cours (soit, en l’occurrence, la deuxième partie de l’exercice 2018-2019 et les quinze premières journées de Super League du présent championnat). Dans ce cas de figure également, YB pointe donc en tête, suivi par le FC Bâle, lequel avait amorcé son redressement au printemps déjà.

La troisième marche du podium est occupée par Servette, qui, sur sa lancée de champion de Challenge League (avec 42 points obtenus entre février et mai dernier), s’est vite – et surtout très bien – adapté à sa nouvelle catégorie de jeu, qu’il avait quittée en 2013. Sur l’année 2019, alors qu'il ne reste que trois journées à disputer, le club de la Praille s’impose même déjà largement comme le meilleur représentant romand, reléguant Sion (7e) à… 24 points – un écart important que l’aisance déjà affichée par les Genevois lors des six premiers mois de l’année, qui plus est dans l’antichambre de l’élite, ne justifie que partiellement. Cet écart conséquent raconte aussi le destin cabossé du club de Tourbillon, peinant à se montrer durablement à la hauteur de ses ambitions quel que soit l’identité de celui qui est assis sur son banc.

Placé dans la seconde partie de tableau, Sion ne compte du reste que trois points d’avance sur Xamax (9e), «sauvé» par un excellent printemps – tout l’inverse d’un GC qui n’avait comptabilisé que huit ridicules unités avant de quitter l’élite helvétique.

Actuelle lanterne rouge de Super League, Thoune ferme la marche en 2019, ce qui en dit long sur l’étendue des problèmes rencontrés par le club oberlandais. Des problèmes dont l’origine remonte à la grave blessure de Dennis Hediger (33 ans), son emblématique capitaine (victime d'une déchirure du ligament interne du genou le 10 février lors du derby contre YB), lequel capitaine, en raison de complications survenues lors de son retour progressif à l’entraînement, a dû tout dernièrement différer son come-back.

Une «tuile» dont se serait bien passée le FC Thoune avant d’aller défier Sion samedi à Tourbillon.

N.JR