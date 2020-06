Sexe express: où je veux, quand je veux!

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Dans nos sociétés en accélération permanente, il devient parfois difficile de réserver du temps pour les bonnes choses! Alors, puisque l’optimisation est à la mode, pourquoi ne pas y recourir pour ses activités extra-professionnelles (voire extraconjugales)? L’idée de s’accorder un «moment de détente» avec une inconnue pendant une séquence creuse de son emploi du temps n’est certes pas nouvelle. Mais grâce à internet et aux sites de rencontres coquines, l’organisation de ce type de rendez-vous peut désormais se faire en quelques clics! La chargée de communication du premier site de rencontres passagères suisse en dit plus sur cette nouvelle pratique:

«Depuis quelques années, le nombre de nos utilisateurs et utilisatrices augmente de manière exponentielle, et ce pour toutes sortes de raisons: l’envie toujours plus partagée d’élargir l’horizon de sa vie sexuelle, l’attrait de l’inconnu, la facilité des prises de contact… TheCasualLounge permet également à ces femmes et ces hommes de se retrouver aux moments les plus inattendus pour des rencontres «express», le temps d’un trajet commun ou d’une pause-déjeuner, par exemple. Il ne s’agit pas simplement de gagner du temps et d’optimiser son planning: c’est leur côté insolite et même un peu risqué qui donne tout leur attrait à ces rencontres…»

C’est ce que semble confirmer le récit d'I. (28 ans), inscrite sur TheCasualLounge depuis près d’un an: «Mon emploi du temps est assez contraignant, du coup, l’idée de ces rencontres rapides et sans contrainte m’a tout de suite attirée. Une expérience récente? J’ai donné rendez-vous à un homme dans le train que je devais prendre pour aller à Zurich. On s’était rencontré la veille sur la plateforme. Je peux vous dire qu’on ne s’est pas ennuyés… On a dû affronter quelques regards légèrement offusqués quand on est sortis des toilettes, mais je suis sûre que c’était plus de la jalousie qu’autre chose!»

Comme I., des milliers de femmes s’inscrivent sur les sites de rencontres coquines pour pimenter leur quotidien. Ces dames ne souhaitent qu’une chose: vivre des aventures aussi torrides qu’éphémères avec de parfaits inconnus.

Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur TheCasualLounge.ch.

TheCasualLounge vu à la télévision suisse: