Mercredi soir à Glaris, parmi les 2700 spectateurs entourant le Bucholz, un visage connu: celui de Peter Zeidler, venu en voisin intéressé assister au succès des visiteurs en Coupe de Suisse (2-0 contre Linth). L’actuel coach du FC Saint-Gall y a notamment croisé son ancien président. «J’ai embrassé Christian (ndlr: Constantin). J’espère vraiment que les Valaisans vont gagner la Coupe.»

Si le technicien allemand s’est déplacé jusqu’à Glaris, c’est moins pour conter fleurette et refaire l’histoire que pour y visionner en direct le FC Sion, attendu ce samedi soir au Kybunpark. «Sion a bien géré sa soirée, les joueurs n’ont jamais dû puiser dans leurs limites. L’équipe s’est relancée, avec un grand Kasami. Est-ce que c’est une bonne chose pour nous? Non…»

«Les joueurs ont un plan dans la poche, c'est leur truc»

Ce faisant, Sion s’en va affronter un FC Saint-Gall qui nage en pleine euphorie, surfant sur une impressionnante vague verte. Ses joueurs viennent d’aligner six succès et un nul (contre Bâle), série en cours. «Ce qui nous arrive est juste incroyable, reconnait son entraîneur. On a nous-mêmes de la peine à y croire. On se sent porté par un enthousiasme, une dynamique. Quand le jeu n’est pas au rendez-vous, comme ce fut le cas dimanche à Lugano en deuxième période, on parvient à gagner nos matches grâce à notre mentalité.»

L’actuelle série de Zeidler (7 matches/19 points) rappelle celle qu’il avait réalisée lors de son arrivée à Tourbillon en août 2016 (9 matches/23 points).

Trois ans plus tard, où s’arrêtera cet ébouriffant FC Saint-Gall? «On chemine actuellement sur un chemin de crêtes, en altitude, sachant que l’on peut tomber des deux côtés, qu’une défaite arrivera tôt ou tard. Profitons aujourd’hui de cette euphorie pour prendre de l’avance, mettre de la distance avec les équipes de la seconde partie de tableau afin de ne pas être concerné par la lutte pour le maintien. Le plus important, c’est peut-être ça.»

Il y a aussi une osmose entre le coach et son groupe, un message qui passe. Sait-on pourquoi une équipe flambe alors qu'une autre flanche? «Le foot, c’est d’abord la gestion des émotions, ce qui passe par les ressorts psychologiques. On répète souvent que cela concerne la tête, mais il faut aussi toucher le cœur des joueurs. Ceux-ci doivent être convaincus que ce que vous leur dites est juste. Au coup d’envoi, ils ont un plan dans la poche, c’est le leur, c’est leur truc et ce sont eux qui le gèrent.»

La plus jeune formation de Super League

Passé par la formation, Zeidler a aussi fait de l’intégration des jeunes sa marque de fabrique. Ce n’est d'ailleurs nullement un hasard si Saint-Gall présente l’équipe la plus jeune de Super League, avec une moyenne d’âge à peine supérieure à 22 ans (22,3 précisément), moyenne qui tombe même à 20 ans si l’on prend uniquement les quatre titulaires de la défense que sont Stergiou, Letard, Muheim et Hefti. Avec ses 26 printemps, le portier Stojanovic fait déjà presque figure de papy!

Saint-Gall profite aussi de l’éclosion de ses étrangers, à commencer par l’Allemand Lukas Görtler, qu’Alain Sutter est allé dégoter aux Pays-Bas (FC Utrecht). Le directeur sportif a aussi eu le nez fin en recrutant deux milieux de terrains espagnols inconnus: Jordi Quintilla, revenu à la compétition après dix mois de pause et une dernière pige qui l'avait conduit à Puerto Rico (2e division américaine), et Victor Ruiz, qui évoluait en 4e division espagnole la saison passée (CD Formentera). Deux hommes qui s’épanouissent dorénavant sous leurs nouvelles couleurs.

Ce samedi, le peuple vert sera une nouvelle fois au rendez-vous (coup d'envoi à 19h). «Ils seront près de 15'000 supporters à nous porter un soir de novembre sans doute pluvieux. Saint-Gall, c’est aussi cela. Les gens ont le droit d’être euphoriques, je ne veux pas briser leur élan. Mais par expérience, je sais aussi la fragilité des résultats.»

Nicolas Jacquier