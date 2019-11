Plus de 9000 spectateurs ont pris mardi soir le chemin de Neuchâtel, pour assister à la splendide victoire de l'équipe de Suisse M21 face à son homologue française (3-1). Un chiffre auquel on peut ajouter quelque 105 «observateurs» officiellement accrédités. Par «observateurs», on entend scouts, agents, recruteurs ou dirigeants de club, forcément intéressés par les futures stars du foot que l'on peut déceler dans ce type de matches.

Agent de joueurs bien établi en Suisse (il a suivi les traces de son père Max il y a 19 ans), Michel Urscheler avait évidemment fait le déplacement de la Maladière. D'abord pour voir jouer les quatre joueurs dont il s'occupe des intérêts (Jérémy Guillemenot, Bastien Toma, Léo Seydoux et le gardien Loïc Jacot). «J'ai regardé le match avec Guillaume Hoarau, dont je m'occupe et qui est devenu un ami, précise-t-il. C'est lui qui m'a appelé le matin du match pour me dire qu'il serait là.»

Urscheler a vécu une soirée «classique» pour un agent. «En première mi-temps, j'ai été très spectateur. J'ai franchement apprécié ce moment, la manière dont la Suisse a retourné la situation notamment. Mais, même quand je prends du plaisir à un match, je pense forcément aussi au travail. En deuxième mi-temps, j'ai vu ou revu pas mal de gens et j'ai beaucoup discuté. Vous savez, quand on tombe sur des représentants de clubs allemands, on ne parle pas que de Guillemenot ou de Toma. Non, on évoque le mercato qui se profile, parfois même le suivant.»

«Une question de respect»

Car mardi soir à Neuchâtel, ce sont les vrais décideurs qui avaient effectué le déplacement. «Dans les sélections juniors, les clubs délèguent beaucoup leurs scouts, qui rentrent avec leur rapport et basta, dissèque Michel Urscheler. Mais en M21, on a changé de monde. Ce sont les présidents de clubs ou les directeurs sportifs qui se déplacent, parfois en voiture, parfois en avion. Des personnes qui peuvent immédiatement décider d'entrer en contact - ou non - avec tel ou tel joueur. Et, surtout, qui connaissent ceux qu'ils viennent visionner. Ils ne viennent pas là pour manger une saucisse et attendre de se faire surprendre.»

Michel Urscheler, lui, en a profité pour voir «ses» joueurs. «C'est une question de respect avant tout, note-t-il. C'était cool, par exemple, de boire un verre après le match avec Jérémy (Guillemenot) et ses parents et de se réjouir du match qu'il venait d'effectuer.»

On ne peut s'empêcher de couper l'agent et de revenir aux affaires. Quand Guillemenot marque face à la France, c'est un bon transfert qui se profile, non? «Ce n'est pas à cela que je pense en premier, jure Urscheler. C'est un tout. Quand on décide de signer avec le FC Saint-Gall, c'est dans le but de faire éclore le joueur et, évidemment, de permettre au club d'éventuellement réaliser un bon transfert. Car n'oublions pas que ce sont les clubs qui font les transferts, pas les agents. Cela étant, je ne peux pas nier qu'il vaut mieux que cela se passe comme mardi soir, plutôt que de voir Guillemenot toucher 2 ballons et demi et la Suisse perdre 0-4. Quand tu marques contre la France et que tu la bats, c'est qu'il y a de la qualité. Alors ça, oui, je prends avec plaisir! Mais quand il marque, la première idée qui me vient à l'esprit, ce n'est pas de savoir si je vais réaliser un, deux ou trois millions! (Rires) J'ai toujours été très proche des athlètes dont je m'occupe. Et cette relation, c'est la base de tout.»

