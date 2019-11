On sait qu’après la guerre, le plus planqué des soldats ferait un formidable général. Après une séance d’essais de 15 minutes, jouée sous un ciel plombé d’où émergent de plus en plus de gouttes, de nombreux témoins se sont transformés en fins tacticiens: «Mais pourquoi donc Tom, qui savait que Marquez et les autres profitaient de son sillage, n’a-t-il pas coupé son effort?»

La réponse, c’est le principal intéressé qui la donne: «Parce que je n’avais pas le choix. Oui, j’ai joué la locomotive, j’ai vu qu’Alex a tout fait pour se placer derrière moi, mais je devais absolument attaquer, rouler le plus rapidement possible pour deux raisons. Premièrement, il y avait des gouttes de pluie, les conditions pouvaient changer du tout au tout; ensuite, nous avions prévu un arrêt aux stands pour utiliser mon dernier pneu neuf, alors que tous les autres avaient opté pour un seul run. Tactiquement, c’était un risque, mais c’était le bon choix puisque, alors que la pluie devenait plus sérieuse, j’ai amélioré mon chrono dans mon dernier tour. C’était limite, mais ça a passé!»

Joli clin d’œil à ceux qui voient Lüthi trop conservateur: «Nous avons progressé ce matin, nous allons encore chercher des choses demain au warm-up. Je peux très bien vivre avec cette qualification en deuxième ligne, ce d’autant plus que nous avons prouvé ces dernières semaines, avec toute l’équipe, que nous pouvions encore nous améliorer le jour de la course. C’est pour cela que j’ai économisé de l’énergie: moi, je donne tout le dimanche», rigole Lüthi.

JESKO RAFFIN ENCORE REMARQUABLE

Il ne fait pas de bruit dans le paddock, se montre discret sur les réseaux sociaux: le Zurichois Jesko Raffin (23 ans) est un garçon qui gagne à être connu. Carrure d’athlète – 73 kilos pour 181 cm -, longue chevelure noire, son calme extérieur est troublant, son style de pilotage étonnant, mais payant dans de nombreuses conditions. Il a passé tout près du podium en Australie il y a deux ans (quatrième), avant qu’il ne soit éjecté des GP pour de sombres raisons économiques. Champion d’Europe Moto2 l’an dernier, il pilote cette année en MotoE la machine du team Dynavolt Intact, et il a été engagé l’an prochain par le team RW Racing, dont il pilote une des NTS ces dernières semaines.

Carrure d'athlète, longue chevelure noire: le calme extérieur de Jesko Raffin est troublant. Image: AFP.

A Sepang, Jesko est brillamment sorti de Q1 (première partie des qualifications), avant de signer le seizième temps de la superpole: «Par rapport à hier, nous avons complètement changé la moto, mais nous avons encore des problèmes sur ce circuit. J’arrive à sortir deux ou trois tours très rapides, mais le rythme manque. Pour moi, c’était une grande première de me qualifier via Q1.»

En Australie, le week-end dernier, le plus jeune des pilotes suisses en lice s’était ouvert directement le chemin de la superpole; septième sur la grille, il s’était classé treizième en course.

MARC A FAIT UNE «MARQUEZ»

Chassez le naturel, il reviendra toujours au galop. Ayant compris depuis le début du week-end que sur le circuit de Sepang, les Yamaha – spécialement celle de l’incroyable Fabio Quartararo, qui a mis à mal le record absolu du circuit malaisien – seraient difficiles à battre, l’octuple champion du monde Marc Marquez n’a trouvé qu’une solution pour essayer de s’en sortir: il a calqué ses runs qualificatifs sur ceux du prodige français. Dans le second de ces runs, les deux hommes ont joué au chat et à la souris quand ils ont pris la piste, Marquez refusant de passer alors que Quartararo roulait au ralenti.

Quand Fabio a lancé son tour de qualification, les choses se sont précipitées: le Français est parfaitement entré dans le virage No 1, où se trouvait la Ducati de Danilo Petrucci; Marquez a passé dans un trou d’aiguille, avant de s’envoler – le pneu arrière avait eu le temps de refroidir – dans le virage No 2. Un highside effrayant, un atterrissage sur les chevilles et les genoux, avant plusieurs rouler-bouler et un gros choc sur la tête.

Bien que sérieusement sonné, le champion du monde s’est relevé tout seul. Premier verdict du docteur Àngel Charte: «Les douleurs sont très importantes, Marc souffre d’un fort traumatisme avec des contusions multiples, spécialement sur la partie inférieure du corps, sur ses deux genoux ainsi qu’une contusion bilatérale des deux épaules. Les premiers examens ne laissent apparaître aucune fracture. Marc a reçu immédiatement un traitement anti-inflammatoire. Nous saurons dimanche matin comment il aura passé la nuit et nous analyserons alors l’évolution de son état physique.»

DRAME EN ASIAN TALENT CUP

Le pilote indonésien Afridza Munandar avait 20 ans. Image: DR.

Cette journée de samedi a été marquée par un accident survenu au premier tour de la course comptant pour l’Asian Talent Cup, la formule de promotion dont sont désormais issus la plupart des jeunes pilotes japonais, thaïs, indonésiens et malaisiens. L’Indonésien Afridza Munandar, 20 ans depuis le 13 août dernier, a été héliporté à l’hôpital de Kuala Lumpur dans un état désespéré; les médecins n’ont pu que constater son décès.

Jean-Claude Schertenleib, Sepang (Mal)