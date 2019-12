Xamax: c'est toujours la même histoire

Voici bientôt un mois que Jean-François Collet est devenu le nouveau propriétaire de NE Xamax, mais l’ancien boss du LS devra encore patienter avant de fêter un premier succès. Contre un FC Zurich euphorique (cinquième succès consécutif), Xamax a concédé un nouvel échec, le troisième de rang, qui ne lui permet pas de s’extirper de la zone rouge. Les Neuchâtelois n’ont pas livré un mauvais match, mais leur performance est demeurée trop inaboutie. Quand vous progressez sur un fil, avec le vide de part et d’autre, il convient d’assurer la balance des équilibres instables, ce que Xamax n’est pas capable de faire.

Beaucoup trop de «si»

En fin de compte, c’est toujours la même frustration, le même scénario, le même film que l’on rembobine tristement. Et surtout beaucoup trop de «si». Si Karlen avait transformé au moins l’une de ses occasions, si Minder ne s’était pas «troué» sur le but (repoussant un centre de Pa Modou qui avait trop facilement échappé à Neitzke dans les pieds de Kramer), si Djuric avait mieux cadré sa reprise (73e, but vide), si M. Schärer n’avait pas annulé l’égalisation du même Djuric pour une peu évidente faute sur Brecher (76e), Xamax passerait un bien meilleur dimanche.

Le danger de l’acceptation

Tout n’est pas à jeter, loin de là, dans ce qu’il a proposé; cela reste néanmoins insuffisant au moment de conclure. Le poids des erreurs, qui le rattrape, rappelle sa réalité. Aujourd’hui, l’urgence impose d’éviter une cassure au sein même du groupe. Car à ce rythme, le danger qui le guette est celui de l’acceptation, avec le risque inhérent du renoncement.

Alors que Xamax sait que son univers sera toujours constitué de pénibilité et de combats en 2020, son avenir immédiat bruisse de rumeurs, l’une d’elles, presque inévitable, faisant état du possible retour de Stéphane Henchoz, le sauveur du printemps, sur le banc. Jeff Collet la balaie énergiquement: «Il ne faut pas paniquer parce que l’on vit une période difficile, dit-il. On a un coach et il travaille bien. Il n’y aurait aucune raison de changer.» Une mise au point à défaut du point du labeur que Xamax aurait mérité.

Nicolas Jacquier, Neuchâtel

Pour les détails du match, cliquez ici.