D'après les médias locaux, certaines perquisitions étaient menées dans les bureaux des principaux clubs portugais - Benfica, FC Porto, Sporting et Braga - mais aussi de la société de Jorge Mendes, un des agents les plus influents du football mondial.

Avec l'aide d'une centaine d'inspecteurs du fisc et de 180 gendarmes, une quinzaine de magistrats ont organisé 76 perquisitions dans «divers clubs de football, leurs sociétés et leurs dirigeants, de bureaux d'avocats et d'agents intermédiaires», a indiqué le parquet dans un communiqué.

Ce coup de filet, baptisé «Opération hors jeu», porte sur «des affaires du football professionnel réalisées à partir de 2015 et qui auraient impliqué des agissements destinés à éviter des versements fiscaux dus à l'Etat portugais».

Ces pratiques, qui consistaient à «occulter ou modifier» les montants de ces opérations, sont passibles de poursuites pour «fraude fiscale aggravée et blanchiment de capitaux», a précisé le parquet général de la République. Selon les médias, la justice s'intéresse concrètement à des opérations de transfert de joueurs.