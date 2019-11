Killian Mottet a surpris Niklas Schlegel au-dessus de l’épaule, dans un angle fermé, d’un tir à distance décoché à la hauteur de la ligne de but (5e, 1-0). Une entrée en matière parfaite pour les Dragons, un coup derrière la tête pour les Bernois qui ne s’en sont jamais remis.

Gottéron n’a pas relâché la pression en première période. Sandro Schmid, d’une déviation, en a profité pour doubler la mise et surtout inscrire son premier but en National League (12e, 2-0). En début de deuxième période, l’Américain Mark Arcobello, habilement démarqué par Vincent Praplan, a permis au CP Berne de recoller au score (24e, 2-1). Mais 84 secondes plus tard, Andreï Bykov (buteur) et Julien Sprunger (passeur) unissaient leurs efforts pour inscrire le 3-1 (26e, 3-1. Samuel Walser a permis aux Fribourgeois de définitivement prendre le large à la 51e (4-1) avant que le Suédois Viktor Stalberg inscrive le cinquième but dans la cage vide alors que les Bernois tentaient un ultime coup de poker à 6 contre 4 (57e, 5-1).

Grâce à cette victoire, les Fribourgeois réalisent un weekend presque parfait. Vainqueurs après prolongations vendredi à Genève, ils ont ainsi récolté cinq des six unités en jeu. Les hommes de Christian Dubé se déplaceront à Ambri vendredi.

Cyrill Pasche, Fribourg

FR Gottéron - Berne 5-1 (2-0 1-1 2-0)

BCF Arena. 6500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Hebeisen, Urban, Kaderli et Wolf.

Buts: 5e Mottet (Brodin) 1-0, 12e Schmid (Abplanalp, Chavaillaz) 2-0, 24e Arcobello (Praplan) 2-1, 26e Bykov (Sprunger) 3-1, 51e Walser (Rossi, Mottet) 4-1, 57e Stalber (4 c 6, cage vide) 5-1.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Chavaillaz; Abplanalp, Marti; Schneeberger; Brodin, Desharnais, Mottet; Rossi, Walser, Lhotak; Stalberg, Bykov, Sprunger; Schmid, Schmutz, Lauper. Entraîneur: Dubé.

Berne: Schlegel; Andersson, McDonald; Untersander, Henauer; Burren, C. Gerber; Praplan, Arcobello, Moser; Rüfenacht, Ebbett, Scherwey; Sciaroni, Mursak, Kämpf; Spiller, Berger, J. Gerber. Entraîneur: Jalonen.

Notes: FR Gottéron sans Furrer, Marchon, M. Forrer ni Vauclair (blessés). Berne sans Bieber, Blum, B. Gerber, Krueger, Grassi, Heim ni Pestoni (blessés). Tir sur la transversale : Sprunger (17e). Temps mort demandé par Berne (56’10). Berne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 56’10 à 56’50).

Pénalités: 3 x 2’contre FR Gottéron, 2 x 2’ contre Berne.