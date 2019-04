L'Union européenne devrait abolir le changement d'heure en 2021. La Suisse, ne voulant pas être un îlot horaire isolé, va suivre. Mais l'UDC, qui aime pourtant bien les îlots et pas trop l'UE, a lancé une initiative populaire pour que... la Suisse abandonne le changement d'heure. Que l'on va donc très vraisemblablement abandonner. Alors pour l'UDC, soit deux précautions valent mieux qu'une, soit elle cherche midi à quatorze heures. Michel Pralong

De l'homme, de l'arbre et des salades

On apprend que l'Assemblée nationale en France (pays inventeur des droits de l'homme) a proclamé la Déclaration des droits de l'arbre le 5 avril dernier. Cinq articles ont vu le jour pour protéger tous les arbres, pas seulement les vieux beaux. Certains se sont moqués sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas une déclaration des droits de la salade? C'est vrai, manger une laitue fraîche du jour ou un chêne millénaire, il n'y a pas photo sous la dent. Mais n'oublions pas que l'homme, comme le singe, descend de l'arbre et, en un certain sens, on lui doit le respect. Eric Felley

Chill ouah ouah

«Rouler tranquille, c’est chill.» Une nouvelle campagne pour la sécurité routière en Wallonie, en Belgique, fait débat. Simplement parce que beaucoup d’usagers ne comprennent pas le terme «chill» - à la vue de l’affiche, certains ralentiraient même, interloqués, ce qui n’est pas sans danger. Vous faites partie de ceux qui ne comprennent pas? On est là pour vous. «C’est chill» signifie «c’est laisser le volant à son chien, surtout s’il y a du soleil car il a des lunettes noires». Renaud Michiels

Aux antipodes du gilet jaune

Le mouvement des gilets jaunes a fait des émules... en Australie. Mais s'il se défend en France de véhiculer des valeurs d'extrême-droite, le message ne semble pas avoir été compris au pays des kangourous. C'est en effet un parti d'extrême-droite qui va changer de nom pour s'appeler le «Yellow Vest Australia», apprend-on dans «Paris Match». Car, pour la présidente de cette formation australienne, les gilets jaunes rassemblent en France «les électeurs mécontents qui se préoccupent du mondialisme, de l'immigration et du coût de la vie». Enfin, à la base, c'était surtout et d'abord le coût de la vie, mais ils comprennent tout à l'envers, en Australie, non? (MP)

Japon, des puceaux vieillissants

La vie sexuelle des Japonais est un sujet de railleries dans le monde entier à cause de leurs faibles performances. L'Université de Tokyo vient de publier la première grande étude nationale sur son évolution. Pas terrible, les jeunes adultes ont une entrée de plus en plus tardive dans la sexualité. Un quart des 25-39 ans avoue même n'avoir jamais eu de relation sexuelle. La faute à leur situation: «Les jeunes hommes bénéficiant de contrats à temps plein et vivant dans des villes ont, en moyenne, leurs premiers rapports sexuels bien avant les hommes affichant des revenus moindres et n'ayant pas décroché ce précieux contrat». Pas de travail, pas d'argent, pas de sexe! Tout le contraire du Brésil: pas de travail, pas d'argent, mais du sexe toute la journée. (EF)

Antenne, suspend ton vol

Pour ne pas l'avoir dans l'os, les députés vaudois demandent un moratoire sur les antennes 5G jusqu'à ce qu'on en connaisse les retombées sur l'environnement. Ben oui, mieux vaut savoir si les ondes vont nous griller les roubignoles ou pas avant de plonger tête baissée dans cette nouvelle technologie qui nous promet monts et merveilles. (MP)

